Centro comercial Nevada Un edil «tránsfuga» bloquea la posible investigación del caso Nevada: «Ya sabemos lo que hay» Luis de Haro cambia la moción que Vamos Granada había registrado para debatir en el Ayuntamiento por otra más «novedosa» que presentó hace un año en la Diputación, donde el PSOE también omite el tema

Leo Rama

El concejal Luis de Haro, perteneciente al grupo municipal de Vamos Granada aunque está expulsado del mismo partido que le acusa de «tránsfuga», ha decidido retirar la moción sobre el caso Nevada que la formación había registrado para el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Granada. En lugar del texto presentado por la otra edil de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, que perseguía instar al Parlamento andaluz a que investigue y depure responsabilidades por los «errores» autonómicos con el Centro Comercial Nevada, la moción versará sobre el «impulso a las cooperativas»; la misma que Luis de Haro presentó hace casi un año en la Diputación Provincial, donde el PSOE omite hablar de la sentencia millonaria que tendrá que pagar la Junta de Andalucía.

El cambio se ha efectuado este lunes en la junta de portavoces celebrada en Ayuntamiento de Granada. En la ausencia de Marta Gutiérrez, que actualmente se encuentra de baja y no puede acceder a dependencias municipales porque el ascensor del Ayuntamiento se encuentra averiado desde hace meses, Luis de Haro ha optado por modificar el texto que Vamos Granada ya había registrado para ser debatido en el próximo pleno, con el que la formación pretendía instar al Parlamento andaluz a que acometa una investigación por los sospechosos «errores» de la Junta de Andalucía en el caso Nevada que han acarreado una condena histórica que sigue en aumento y que no ha supuesto la dimisión de ningún responsable, sino lo contrario: algunos responsables han sido recompensados con ascensos.

La moción que se debatirá el próximo viernes en el Ayuntamiento de Granada será similar a la que ya fue presentada y aprobada por unanimidad el 23 de noviembre de 2017 en el pleno de la Diputación Provincial. «En cuatro años no se me ha permitido presentar ni siquiera una moción», lamenta De Haro, si bien tuvo la oportunidad en el pleno municipal del pasado mes de septiembre, para el que también acordó retirar la moción presentada con anterioridad por su partido, aunque sin proponer posteriormente otra distinta a cambio, por lo que Vamos Granada no fue al pleno con la moción que le corresponde de acuerdo con el reglamento municipal.

La razón: el Nevada «no está en Granada»

Esta vez, De Haro sí ha reemplazado el texto. «Había dos mociones y he decidido yo que la que se presenta es una moción de políticas sociales», ha apuntado en declaraciones a ABC. El concejal justifica su decisión en que carece de interés «hablar ahora del Nevada», porque «ya sabemos todos lo que hay» y «no está en Granada», si bien el centro comercial se ubica en el municipio colindante Armilla. A escasos 300 metros de la capital, donde ha tenido un impacto sobre el comercio local, así como en la movilidad metropolitana, más allá de la indemnización de 165 millones de euros a la que deberá hacer frente la Junta de Andalucía, cuya intención es la de seguir dilatando sin argumentos un largo litigio que devenga intereses desde hace años a razón de unos 25.000 euros diarios, de acuerdo con las fuentes expertas de este periódico.

La compleja situación interna del grupo municipal, roto desde hace meses y con dos portavoces que no se hablan, ha propiciado que las polémicas sean continuas

Luis de Haro defiende el cambio y se atiene a su «derecho a presentar una moción» en virtud de la anómala situación interna de Vamos Granada, una agrupación de electores –en la que inicialmente se integraba Podemos– con tres concejales que se constituyó como partido y estalló con la destitución de Marta Gutiérrez como portavoz y la posterior expulsión de Pilar Rivas, ahora concejal no adscrita. Pese a que Luis de Haro también fue expulsado de un partido al que únicamente pertenece Marta Gutiérrez, el grupo municipal se mantiene sin portavoz oficial, pero con una bicefalia de dos portavoces que, sin hablarse, tienen que actuar como uno solo. Esa ha sido la peculiar solución a un conflicto interno que viene de largo.

«Es un tránsfuga»

Marta Gutiérrez, Luis de Haro y Pilar Rivas se han cruzado duras acusaciones sobre múltiples asuntos desde hace meses. Ahora, el partido ha vuelto a reaccionar ante lo que considera un nuevo ataque a su actividad opositora por parte un concejal «tránsfuga» que ha pasado de ser un «adalid de la lucha contra la corrupción» a convertirse en un «aliado de la vieja política para tapar sus vergüenzas». «Luis de Haro es un lastre para cualquier cambio político que se pretenda implantar», ha comentado el portavoz de Vamos Granada, Antonio Daponte: «Esto es una prueba más de lo que venimos diciendo hace tiempo».

«Luis de Haro ha mostrado una vez más que es un tránsfuga del PSOE que tiene el encargo del alcalde Francisco Cuenca de bloquear a Vamos Granada», algo que también demostraría «su nula actividad política en el Ayuntamiento y la Diputación». Es en esta última institución donde De Haro preserva el control del grupo de Vamos Granada, que le acusa de no rendir cuentas, y donde el PSOE «ya bloqueó» el debate sobre las responsabilidades en la millonaria indemnización: «Y en el Ayuntamiento ha hecho lo mismo sirviéndose de su tránsfuga que ha retirado una moción que pide investigar la deficiente y vergonzosa gestión del PSOE, impidiendo que el pleno de Granada se pronuncie».