Resultados Elecciones Municipales 2019 Granada mira a Madrid mientras Cs asegura que gobernará los cuatro años En Punta Umbría, un audio desvela que el presidente del PP conocía la operación de apoyo al PSOE

El futuro del pacto entre el PP y Ciudadanos en Granada sigue todavía en el aire a pesar de la reunión que el pasado martes mantuvieron ambos partidos en Madrid. Yen un clima de incertidumbre en la creencia de que cualquier cosa puede suceder porque todo está abierto. En Madrid se sentaron ayer los dos concejales granadinos, Luis Salvador —ahora alcalde por Ciudadanos— y Sebastián Pérez (PP), acompañados por sus respectivos líderes nacionales, Fran Hervías, secretario de Organización de Cs, y Teodoro García Egea, secretario general del PP.

Sobre la mesa no sólo estaba aclarar las condiciones del acuerdo para gobernar Granada sino también el papel que deberá jugar Vox, que busca entrar en el Gobierno amenazando incluso con una moción de censura. El líder regional de Cs, Juan Marín, insiste en que Luis Salvador será alcalde los cuatro años, mientras que la número dos del PP andaluz, Loles López, asegura que se ha firmado que se turnarán dos años cada uno. Una contradicción que todavía no han resuelto.

Lo que sí parece claro es que habrá una vicealcaldía que, de momento, ocupará el PP si bien está por ver si Sebastián Pérez se queda en el Ayuntamiento o busca otro destino, que es precisamente lo que demanda Vox. Su salida para apoyar un gobierno estable en Granada.

La clave Hay incertidumbre sobre el gobierno local granadino. Lo único claro es que están negociando

Desde el PSOE criticaban que se esté negociando el Ayuntamiento en Madrid, lo que consideran «obsceno y humillante» en palabras de la concejal socialista Ana Muñoz.

El problema está en que este acuerdo no sólo depende de la voluntad de Luis Salvador —un personaje complejo que levanta temores porque en este envite también se juega su poder orgánico— sino de lo que acuerden los tres partidos de la derecha para las comunidades de Madrid y Murcia.

Jaén

La situación en Jaén está mucho más clara a pesar de los tiras y afloja que hay entre Ciudadanos y el PSOE y que se enmarca en el reparto de áreas de poder entre ambos partidos. Según ha podido saber ABC, el pacto de Gobierno no corre peligro puesto que Ciudadanos no contempla la opción de entregar la Alcaldía al PP. Por varios motivos. En primer lugar, porque consideran que su gestión no ha sido buena para la ciudad —que está en quiebra económica— y, en segundo lugar porque necesitarían los votos de Vox, que pediría entrar en el Gobierno municipal.

El problema no es tanto con el partido de ultraderecha como con su representante, Salud Anguita, una concejala que en el anterior mandato se presentó por Ciudadanos, formación de la que fue expulsada porque llegó a un acuerdo con el alcalde al margen de su partido para que le concedieran la total dedicación y cobrar el sueldo íntegro.

En Huelva tampoco están tranquilas las aguas sobre todo después de que ABC desvelase ayer la existencia de un audio de la portavoz del PP en Punta Umbría, María Sacramento, en el que desvela que el presidente de su partido en Huelva, Manuel Andrés González, conocía los movimientos que las dos concejalas en el municipio costero estaban realizando de espaldas a la dirección regional.

Sacramento y su número dos, Amelia Gallardo, solicitaron la baja como militantes del PPdos días antes del pleno y votaron a la candidata del PSOE, Aurora Águedo, reelegida alcaldesa por mayoría. Las dos exediles del PPentrarán a formar parte del gobierno de Punta Umbría como no adscritas por el pacto que han firmado.

«Las directrices que marca desde la regional es que al PSOE ni auga. Lógicamente esa es la postura que desde Huelva tienen que tomar, entonces, Manuel, está intentando que lo nuestro salga adelante, pero eso no lo puede decir en la prensa, no lo puede decir en rueda de prensa», dice María Sacramento en un audio que ha enviado a personas de su partido a través de una red social.

Este movimiento ha evitado que sea alcalde José Carlos Hernández Cansino, exalcalde del PP, y que se presentaba por el partido Unidos por Punta Umbría (UPU) y con el que los concejales del PP en la localidad mantienen serias diferencias.

La casuística de los pactos municipales es muy compleja en los 770 municipios andaluces. Hay diez ayuntamientos que tienen como alcalde al cabeza de la tercera o cuarta lista más votada, en tres casos con sólo un edil. Así, la fuerza que representa al alcalde tiene sólo un edil en Montillana (Granada) y Vélez Blanco (Almería), mientras que en Chimeneas (Granada) el PSOE con dos ediles tiene el bastón de mando. En Molvízar (Granada) la alcaldesa es socialista a pesar de tener sólo tres de once concejales. El PP tiene las alcaldías de La Roda de Andalucía (Sevilla) tras un pacto con Adelante Andalucía con los que se turnarán a mitad de mandato y Cartaya (Huelva). Los últimos casos son los municipios almerienses de Turre, donde IU-Equo se turnará con el PSOE; y Tíjola donde habrá alternancia de PPy Cs. En Castro del Río (Córdoba) y Almonte (Huelva) dos partidos independientes gestionarán la Alcaldía con uno y dos ediles, respectivamente.