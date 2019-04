Manos Unidas Manos Unidas endulza su 60 aniversario desde Granada El logo de la ONG figurará en más de 30 millones de bolsas de azúcar gracias a la colaboración de una empresa de Loja

En contra de lo que pueda sugerir el tan citado tango, 60 años son muchos; los mismos que cumple en 2019 Manos Unidas. Para endulzar su aniversario, la ONG ha emprendido desde Granada una campaña para la difusión de su logotipo conmemorativo, que estará presente en más de 30 millones de sobres de azúcar gracias a la colaboración de Palupa, una empresa del municipio de Loja dedica a la venta al por mayor de azucarillos.

El logo de Manos Unidas llegará a los confines de Andalucía a lo largo de este año. «Enormemente» agradecida por la «espectacular» repercusión que tendrá la iniciativa, la responsable de Manos Unidas en Loja, María Pía Caro Derqui, recuerda que Juan Pablo Echeverría, gerente de Palupa, se ha prestado a esta campaña de forma totalmente altruista.

La responsable de este logro ha sido la propia delegada de Manos Unidas en Loja: «Empezamos a pensar qué se podía hacer de manera especial con motivo del 60 aniversario, aparte de todas las actividades que hacemos aquí en Loja a lo largo del año, y me acordé de Juan Pablo y su familia; y de Palupa, en concreto, porque ellos son colaboradores nuestros en cualquier actividad que hacemos, como la del rosco solidario».

María Pía Caro le sugirió a los responsables de Palupa esta iniciativa, que en un principio se pensó solo para Loja. Sin embargo, Juan Pablo Echeverría le planteó «la posibilidad de hacer una tirada y esto suponía ya varios miles de sobres». «Mucho más de lo que yo podía imaginar», enfatiza Caro: «Enseguida se puso con ello y ya empezó a hablarme de millones y hablarme de unas cifras ya impensables».

En la central de la ONG en Madrid «no se lo creían», asegura la delegada en Loja: «Decían que a nivel nacional no había surgido ninguna empresa dispuesta a hacer una actividad así de manera altruista y con esta envergadura». Por su parte, Juan Pablo Echeverría, gerente de la empresa lojeña, señala que Palupa se ha ofrecido «con mucho agrado»: «A mí no me cuesta ningún trabajo y, además, sabía que muchos de mis clientes lo iban a aceptar perfectamente y es algo que hacemos con mucho agrado».

Según apunta la empresa de Loja, los 30 millones —como mínimo— de sobres de azúcar están ya siendo distribuidos: «Se han enviado a Puente Genil, Ronda o Málaga y esperamos llegar a muchos sitios más, aparte de los bares y establecimientos lojeños». Y añade Echeverría, «tenemos clientes en toda Andalucía, tanto bares como almacenes de distribución que, a su vez, van a distribuir a otros pueblos, lo que hace que los sobres llegarán a numerosos pueblos».