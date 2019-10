PSOE Pedro Sánchez: «La "E" de España es también la "E" del PSOE» El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista se compromete en un mitin en Granada a «pasar página» en Cataluña sin alusiones al «plurinacionalismo» y defendiendo «la ley y el diálogo, por este orden»

Recién llegado de Jaén, con 20 minutos de retraso y el himno del PSOE retumbando en las paredes del Hotel Abades Nevada Palace de Granada, el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a su cita con un millar de militantes granadino. Arropado por la plana mayor del partido en la provincia y silbado —a la entrada y a la salida— por manifestantes de Jusapol y trabajadores de Endesa, Sánchez ha comparecido en este arranque de campaña con tono distendido y un fino sentido del humor: «¿Paco? Ah, yo pensaba que decíais guapo. […] A mí los mítines en Andalucía me gusta porque son interactivos». Y en nombre del Gobierno en funciones, ha agradecido a los asistentes su apoyo, al tiempo que ha reclamado «mayores apoyos» para conseguir una victoria contundente en las urnas el próximo 10 de noviembre.

«Yo me siento en deuda con los españoles que votaron al PSOE», ha señalado: «Porque luché y trabajé para que hubiera un Gobierno progresista». «No fue posible porque se impuso el bloqueo, por eso os pido que hagamos un esfuerzo más», ha insistido Sánchez, con el fin de que «España avance». «¿De qué vale tener 1.000 partidos políticos si después de las elecciones hay un bloqueo?», ha proseguido, arremetiendo contra el multipartidismo, sin citar a ninguna formación en concreto, pero en clara alusión a la formación de Íñigo Errejón: «Después de que cada proceso electoral, vemos ha nuevos partidos que se presentan». «Hay una cosa buena de la repetición electoral: ya los ciudadanos conocen el comportamiento de todos los partidos políticos», ha apuntado.

Pedro Sánchez ha invitado a sus potenciales votantes a que «piensen en los próximos cuatro años, no en las elecciones», por los retos del país; pero sin incurrir en el catastrofismo: «La economía española ha crecido el doble de lo que lo hace la zona Euro…». «Honestamente, el único partido político que puede garantizar la gobernabilidad, pues es el PSOE… En el Partido Popular no hay proyecto político», ha advertido antes de hacer mención a las declaraciones del expresidente del Gobierno, José María Aznar: «Hoy ha dicho que hay que subir la edad de jubilación a los 70 años y ha dicho también que esto del cambio climático no existe».

Memoria histórica

Y Sánchez ha respondido a su antecesor: «Lo que va a hacer este Gobierno es revalorizar las pensiones». Y también «atender a la emergencia climática», ya que es «una cuestión de supervivencia» y «una de las principales banderas del socialismo en el siglo XXI», ha dicho. También se ha referido a las declaraciones recientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para decir que «la memoria histórica no debilita, sino que engrandece la democracia». A lo que no ha contestado es a las afirmaciones del dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, acerca de las 13 Rosas: «No vamos a mancharnos ni los oídos ni la boca con las palabras de la ultraderecha… Vamos a responder como respondemos los demócratas: vamos a responder con nuestro voto».

En ese sentido, el presidente del Gobierno en funciones ha celebrado la ya avalada judicialmente exhumación de los restos de Francisco Franco: «Nuestra democracia, por fin, por fin, por fin, acabará con un mausoleo dedicado al dictador», ha sentenciado, mientras la militancia se ha puesto en pie para aplaudirle. Pero sin renegar de la idea de nación. Esta vez sin menciones al plurinacionalismo, Sánchez ha hecho especial hincapié a sus menciones constantes a España y se ha mostrado sorprendido por las críticas que esta estrategia política ha suscitado: «Que no se ponga nerviosa la derecha: la “E” de España también es la “E” del PSOE»; y del empleo digno, el equilibrio territorial, el Estado del bienestar o la emancipación de la gente joven, ha aseverado.

Promesas electorales

En cuanto a sus propuestas electorales, Sánchez ha rescatado algunas promesas de la anterior campaña, como el impulso de una «nueva» ley educativa, la derogación «de los aspectos más lesivos de la legislación laboral», la reducción de un 75% de la lista de espera de personas dependientes o la legalización de la eutanasia. Y además ha incluido propuestas novedosas, como la aprobación de una ley contra los delitos de odio o de apoyo a la diversidad, «pensando en colectivos como el LGTBI»; así como la puesta en marcha de un «plan de acción para el sector agroalimentario y ganadero». Todo ello en clave feminista, recordando que preside «el Gobierno con más mujeres del mundo».

Por ello, Sánchez ha emplazado a sus electores a que «que piensen en los próximos cuatro años, no en las elecciones». Y ha querido vender la fortaleza de su gobierno ante el secesionista catalán: «Han dicho que había un plan, que había una banda, que lo que queríamos era vender España, aliarnos con el independentismo… y al final la derecha y el independentismo votaron lo mismo en los presupuestos y la investidura». Sobre este asunto, Sánchez ha tratado de rebajar la tensión al referirse a este conflicto como «un problema de convivencia que ha provocado una minoría», a la vez que se ha mostrado tajante: «Nosotros vamos a defender siempre la ley y el diálogo, además por este orden… Pero si cometen irresponsabilidades, el Gobierno de España tendrá que tomar medidas extraordinarias», ha insistido, para «pasar página» en Cataluña.

Con Cuenca, Entrena y Díaz

La intervención de Sánchez ha estado precedida por otros dirigentes socialistas. El primero en hablar ha sido el exalcalde de Granada, Francisco Cuenca, recientemente procesado por haber externalizado el control de cursos de formación durante su etapa como delegado de la Junta de Andalucía. «Alcalde, alcalde», han gritado los asistentes, dedicándole un sonado aplauso, incluso más fuerte que el recibido por Sánchez. Al tomar la palabra, Cuenca ha llamado a la movilización para evitar otro «esperpento» como el del gobierno del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital. Y ha reconocido la labor del presidente del Gobierno, de quien, ha dicho, espera su ayuda para conseguir el soterramiento del AVE o el Corredor Mediterráneo, del que Adif ciertamente se ha desentendido.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Entrena, ha agradecido a Sánchez sus políticas en lo que a Granada respecta: «Era un orgullo recibirte en la estación de Andaluces, bajándote del primer tren de alta velocidad que llegó a Granada». También se ha referido a la línea de alta tensión que está proyectada en el norte de la provincia, que pondría en riesgo la candidatura del Geoparque de Granada, por lo que ha sido impugnada; un hecho que ha omitido, al igual que el Geoparque. Para terminar, Entrena ha animado a la militancia a movilizarse «casa por casa»: «En abril ganamos con un 34% de los votos… No nos vamos a conformar con ese 34%. Necesitamos un gobierno estable, un gobierno fuerte, dialogante, porque los socialistas somos dialogantes».

A continuación, la expresidenta de la Junta de Andalucía y ahora líder de la oposición, Susana Díaz, que con énfasis ha defendido su gestión al frente del gobierno autonómico para arremeter contra las actuales políticas del bipartito andaluz: «Han cerrado unidades de escuelas públicas para abrir escuelas concertadas». «Nosotros no solo no cerramos centros de salud, sino que abrimos hospitales», ha enfatizado, haciendo gala de uno de los aspectos más controvertidos de su etapa al frente de la Junta, como es la sanidad. «Ni Granada ni Andalucía va a fallar a la victoria del PSOE en España», ha afirmado: «Hace falta que ganemos, y muy bien».