AVE Granada Renfe retrasa la venta de billetes de AVE de Granada a Madrid El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que la alta velocidad llegará el 26 de junio

L.R. Granada Actualizado: 04/06/2019 08:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«El tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos o bien no existe conexión directa, por favor inténtelo más adelante y disculpe las molestias». Es el mensaje que muestra la web de Renfe desde hace unos días. El mismo que aparecía este lunes, cuando teóricamente iban a salir a la venta los primeros billetes del AVE que conectará Granada con Madrid el 26 de junio, según anució a última hora de este lunes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Los socialistas Francisco Cuenca y José Entrena, alcalde de la capital y presidente de la Diputación respectivamente, anunciaron el pasado 22 de mayo —en plena recta final de la campaña electoral— en una rueda de prensa urgente que los billetes estarían disponibles a partir del lunes 3 de junio. Pero la realidad es que Renfe seguía sin ofrecer los pasajes al cierre de la edición de este periódico.

El servicio de información al viajero de Renfe no daba este lunes más información al respecto, aunque aseguró en una nota de prensa ese mismo día que tenía previsto programar el inicio de la venta de los billetes de AVE en Granada a partir de este 3 de junio. No obstante, «si hubiese alguna incidencia en las pruebas que se están desarrollando que no permitiese garantizar el calendario previsto, Renfe informaría convenientemente».

«Anuncio electoralista»

La Junta de Andalucía tampoco tiene más información al respecto: «Absolutamente nada». El delegado provincial del gobierno andaluz, Pablo García, aseguró ayer que Renfe no ha comunicado todavía a la Junta el calendario sobre la venta de billetes del AVE a Granada. Según criticó el popular, la convocatoria de Cuenca y Entrena fue un mero «anuncio electoralista» por parte del PSOE en la campaña las municipales.

«Nadie nos ha dicho que se pone hoy en marcha esa cuestión», lamentó el delegado, que está al tanto a través de las publicaciones en prensa: «No me cabe la menor duda de que fue un anuncio electoral en su momento», añadió Pablo García, para quien se trata de una actitud a «evitar» porque, en este caso, «genera esa ilusión» por usar «un medio de transporte tan ansiado» para la provincia.