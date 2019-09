PP Granada Sebastián Pérez acusa a Torres Hurtado de dañar al PP de Granada como «cortina de humo» por el caso Nazarí El presidente provincial del PP en Granada arremete duramente contra un «grupúsculo» de «felizmente exmilitantes» tras la sentencia que valida las primarias en 2017 y zanja la crisis interna: «Eran un cáncer para esta organización»

El presidente provincial del PP de Granada y líder popular en el Ayuntamiento de Granada, Sebastián Pérez, ha comparecido este martes para valorar la sentencia de la Audiencia Provincial que —sin entrar en el fondo— ha dado por válidas en segunda instancia las primarias que el partido celebró en 2017, en las que Pérez revalidó su cargo presidencial. Más de dos años después de aquel bronco congreso, marcado por la crisis interna que estalló en 2016 con la Operación Nazarí, Sebastián Pérez se ha mostrado satisfecho y feliz con el resultado de un litigio que zanja una de las etapa más oscuras de los populares granadinos.

Para Pérez, el fallo de la Audiencia deja «meridianamente claro» que «el proceso congresual se mantenía»: «Resistir es ganar». Citando a Miguel de Cervantes, Pérez ha recalcado que «el tiempo suele dar dulces salidas a amargas dificultades»: «No voy a negar nunca la amarga dificultad que este partido ha sufrido en los dos últimos años». «Había militantes que quería mandar cortinas de humo para que no se hablara de sus actuaciones presuntamente delictivas», ha aseverado, en referencia a los implicados en el marco del caso Nazarí, que el 13 de abril de 2016 desató una tormenta política que llega hasta la actualidad.

Sin dar nombres, Pérez ha arremetido contra el exalcalde José Torres Hurtado y su círculo de exediles, como Juan García Montero o Telesfora Ruiz

Sin citar nombres concretos, Sebastián Pérez ha querido referirse «a todos los que en ese momento tuvieron que salir del partido de forma precipitada». Es decir, tanto a Juan García Montero, el exconcejal popular que denunció las primarias en las que había participado como candidato para después abandonar el partido y concurrir a las elecciones municipales como independiente, hecho por el que queda anulada su demanda, como también a la alargada sombra del exalcalde José Torres Hurtado, hoy investigado junto a otros exediles de un gobierno del que Pérez también formó parte y del que tuvo salir para que el entonces regidor abandonara el Ayuntamiento después de ser imputado.

Desligándose de las sospechas de corrupción, el presidente popular ha arremetido duramente contra ese «grupúsculo» de «felizmente exmilitantes» a los que responsabiliza de generar una grave crisis orgánica para tratar de hacerse con el control del aparato del partido, sin éxito: «Mientras unos están sentados en los banquillos, otros están sentados en los gobiernos». «Ese ridículo lo llevarán sobre sus espaldas toda la vida», ha recalcado Pérez, poniendo en duda si sus adversarios podrán ir a partir de ahora «con la cabeza bien alta» al pasear por Granada: «Es de chiste, es de Berlanga».

Además, según ha insinuado Sebastián Pérez, la candidatura de Juan García Montero para las pasadas elecciones municipales, a las que concurrió por «una franquicia comprada» y llamada Centrados en Granada, podría haberse financiado ilegalmente para pagar cuñas en radio, anuncios de periódico, carteles, mítines y alquiler de sedes. Todo con la única intención de restar votos y «dañar» al PP en las urnas. A pesar de ello, esta candidatura no consiguió obtener representación: «¿No salir ni tú? Eso es muy duro, yo no quisiera verme en esa tesitura».

«Han perdido en todo a lo que se han presentado y yo estoy feliz porque ya están fuera de esta organización, eran un cáncer para el PP»

«Han perdido en todo a lo que se han presentado, y yo estoy feliz porque ya están fuera de esta organización, eran un cáncer para esta organización», ha dicho. Durante esa situación «extraordinariamente compleja», el PP ha tenido que enfrentarse a tres procesos electorales mientras en la opinión pública se instalaba la idea de que «el presidente del partido y su cúpula estaban deslegitimados». Por ello, ha calificado de «milagro» el resultado obtenido en las urnas: «Si es que teníamos que estar en dos concejales».

«Oiga, yo respeto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y esa cortina de humo venía a apagar y mitigar el caso Nazarí»

Pérez ha lamentado las «barbaridades» dichas sobre su persona: «A mí se me acusó de ser un tramposo». Incluso de ser un maltratador. Y, durante este tiempo, no siempre ha sentido el apoyo de la dirección nacional de su partido. «Ha ganado la verdad, se acabaron las bromas… Que cada palo aguante su vela», ha apostillado Pérez, afanado también en defenderse de las acusaciones de delator del caso Nazarí: «Ha habido una trama... y no es Sebastián Pérez; que lo dice la Policía». «Oiga, yo respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y esa cortina de humo venía a apagar y mitigar el caso Nazarí», ha insistido.