Elecciones generales 10N Sebastián Pérez, cabeza de lista del PP al Senado por Granada El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Granada considera «irrenunciable» su acta de concejal, lo que contradice sus recientes declaraciones, en las que censuraba la acumulación de cargos en una sola persona

Leo Rama @Leopoldo_Rama Granada Actualizado: 06/10/2019 17:59h

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Granada y presidente provincial del Partido Popular, Sebastián Pérez, encabezará la lista de candidatos al Senado, según han informado fuentes de la formación a ABC. Por tanto, el periodista Vicente Azpitarte no repetirá como número uno.

En declaraciones a Ideal, Pérez ha agradecido la confianza del partido y se muestra dispuesto a «respetar» el «superior criterio» de la dirección nacional. Aunque, advierte, no piensa «renunciar nunca» a su aspiración a ser alcalde de Granada dentro de dos años: «Mi voluntad es quedarme y me voy a quedar en el Ayuntamiento, eso es irrenunciable».

Pérez, sin embargo, contradice sus recientes declaraciones en una entrevista con Ideal, en las que censuraba la acumulación de cargos en una sola persona para justificar una pretendida renovación de puestos orgánicos en el partido: «Aquí no se va contra nadie. Se están teniendo comportamientos que en este partido no se tenían».