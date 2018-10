Spiriman justifica que insultó a Susana Díaz por su gestión y no como persona El médico Jesús Candel ha señalado que está dispuesto a acudir a un tribunal europeo para defender su derecho a la libertad de expresión

ABC

El médico de urgencias Jesús Candel, conocido como «Spiriman» y uno de los impulsores de las protestas contra la fusión sanitaria de Granada, ha asegurado este miércoles tras declarar como imputado que los vídeos con insultos a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, son por su gestión y no algo personal.

«Spiriman» ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas y tras declarar durante algo más de una hora en calidad de investigado por los posibles delitos de injurias y calumnias en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada.

El médico, uno de los impulsores de las manifestaciones multitudinarias contra la derogada fusión hospitalaria de Granada, ha contestado a las preguntas de los letrados de la Junta y del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y a las de la titular del juzgado instructor.

Según Candel, la declaración se ha centrado en los insultos proferidos contra la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el exconsejero de Salud Martín Blanco, para lo que los letrados han utilizado 18 de los alrededor de mil vídeos que el médico ha colgado en redes sociales, con millones de visualizaciones.

«He explicado que creo que estoy haciendo una crítica en un momento dado», ha apuntado Candel, que ha lamentado que se instruya una causa por insultar a la presidenta cuando no hay ninguna abierta contra los «personajes del PSOE, alcaldes y puestos directivos» que lo han tachado a él de xenófobo, machista o racista.

«Le he dicho a la juez que yo a Susana Díaz no la conozco ni la quiero conocer en mi vida, y lo mismo con Martín Blanco, que tampoco lo conozco. Yo no trato de humillarlos como personas, porque no los conozco, trato de llamar la atención a la ciudadanía por las graves irregularidades que llevaba durante años denunciando», ha subrayado el médico.

Ha detallado además que los insultos a Díaz y Blanco comenzaron para denunciar problemas en el servicio de radioterapia del Clínico de Granada, que se refieren a la gestión y no a un plano personal, y ha confiado en que la causa continúe con el objetivo de que sirva para que alguien investigue las irregularidades en la gestión sanitaria que ha denunciado en los últimos años.

«La juez decidirá si sigue y si me imputa delitos penales y ojalá, es lo que deseo», ha recalcado «Spiriman», que volverá a declarar en el mismo juzgado y también como imputado por los mismos delitos cometido en esta ocasión contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente.

El médico ha defendido que está en su derecho de llamar «hijo de puta» a alguien, aunque ha aclarado que en los vídeos se ajusta a la definición de la Real Academia de la Lengua de «mala persona».

Ha dicho además que lo hace como respuesta y en el marco temporal de las amenazas que ha sufrido, como las pintadas en su casa o el día en que aparecieron las fotos de sus hijos dentro de una diana.

Ha lamentado además que, según las preguntas de los letrados, le consideren responsable de alarmar a la población y de promover las agresiones a profesionales sanitarios de los dos últimos años, «y eso sí que son injurias».

«Llamar hijo de puta a una persona en estos términos no es ni injuria ni calumnia, es decir la verdad, aunque ya será la juez la que lo determine, porque hay que ver la película entera y no a trocitos», ha resumido Candel, que ha dicho estar dispuesto a acudir a un tribunal europeo para defender su derecho a la libertad de expresión.

Según «Spiriman», los letrados de la Junta y el SAS han insistido además en preguntar si se lucra de los vídeos que difunde en redes sociales, extremo que ha negado, y por las fuentes de financiación de la asociación que preside, «Justicia por Sanidad», dedicada a denunciar irregularidades sanitarias.