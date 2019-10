Agresión Vídeo: un taxista de Granada propina un cabezazo a un joven que se niega a pagarle El cliente considera excesivo el importe de 9,15 euros por una carrera nocturna desde la discoteca La Copera hasta el Zaidín

Un vídeo colgado en redes sociales recoge la agresión de un taxista de Granada a un cliente que se negó a abonarle la carrera nocturna. «¿Me vas a pegar?», se limitaba a preguntarle el joven, con actitud desiafiante. «¿Me vas a pagar?», le pregunta con insistencia el taxista al joven al que instantes después le propina un cabezazo. «Venga, vuela», le espeta el taxista al cliente tras agredirlo.

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con la Gremial del Taxi de Granada para conocer su versión sobre lo sucedido. Según denuncia el joven, se negó a pagar los 9,15 euros que marcaba el taxímetro tras un trayecto desde la discoteca La Copera, en el municipio metropolitano de La Zubia, hasta la calle Manuel de Góngora, en el barrio del Zaidín, en la capital.

«No veo normal k el tacimetro cuente 3,20 euros desde que me recogio hasta llegar» (sic), sostiene en el texto que acompaña al vídeo. La negativa del cliente derivó en una discusión entre ambos y finalmente el taxista acabó golpeando al joven con la cabeza: «Se a ido con un diente roto para su casa ami no me a roto ningun diente y su compañero de taxi de al lado diciendo ole es normal?» (sic).