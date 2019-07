Igualdad El vídeo viral que invierte el rol del acoso callejero en Granada: «Te voy a hacer un hombre» El municipio de Güéjar Sierra emprende la campaña «Al revés, tú también te asustarías» para sensibilizar de esta problemática que sufren las mujeres

Cuesta abajo, por una angosta y florida calle del municipio de Güéjar Sierra, en Granada, tres hombres aguardan el paso de una mujer desconocida a la que le hacen todo tipo de comentarios sobre su físico. «Oye, niña, vaya vestido bonito que llevas, qué chula vas», le dice uno: «Vente para acá al portal y me lo enseñas, que te voy a hacer una mujer». «Oye, cucu, ven para acá, que te voy a enseñar una cosa, preciosa», le espeta otro. Hasta ahí, todo normal dentro de la anormalidad. Pero, ¿y si fuera al revés?

Esa misma pregunta se la han hecho en el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, donde han realizado una campaña de marketing para sensibilizar a los hombres con la problemática del acoso callejero. Bajo el título de «Al revés, tú también te asustarías», este municipio granadino ha puesto a varones en el papel de muchas mujeres que diariamente sufren este tipo de escenas incómodas.

En un vídeo con cámara oculta que se ha hecho viral en las redes sociales, los mismos tres hombres profieren comentarios similares a otros congéneres que pasean por la calle. «Oye, vaya zapatillas chulas que llevas, ¿no? Vente para acá al portal, que te voy a hacer un hombre», les sueltan a diferentes varones, algunos de los cuales no dudan en responder de forma violenta: «¿Qué os pasa a vosotros? ¡A la mierda!».

Unos metros más abajo, los autores del vídeo preguntan a las víctimas de esta cámara oculta por sus impresiones. «Esta gente te intimida», explica uno de los hombres. «Me ha sentado hasta regular. […] Qué imbéciles», comenta otro. «No los conoces, no sabes lo que te van a hacer», apunta un tercero antes de que un cuarto varón reconozca haberse sentido «inseguro» con la situación.

«Yo no sé quiénes son ellos, yo no sé si es una broma, si son buena gente… Yo paso sola, y como no sé lo que quiere, paso miedo», les advierte la joven que aparece al comienzo de este vídeo. «La comprendo perfectamente», le responde uno de los hombres, que al final de la pieza se muestra empáticos: «Os entiendo perfectamente en muchos casos, porque yo me he sentido intimidado».