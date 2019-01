El acusado del doble crimen de Almonte: «A quienes me acusaron, no les he escuchado decir que se han equivocado» El vecino de Almonte absuelto de los crímenes de Miguel Ángel Domínguez y su hija María dice que «me he ganado el respeto recuperar mi vida» y avisa de acciones legales

Huelva Actualizado: 10/01/2019 13:49h

Tres semanas después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva (otoño 2017) que lo dejaba con las manos limpias de toda responsabilidad por los crímenes de Miguel Ángel Domínguez y su hija María –ocurridos en Almonte en abril de 2013-, el que fuera único acusado, Francisco Javier Medina, ha roto su silencio para pedir que se le deje rehacer su vida y avisar de que, a partir de ahora, cualquier acusación tendrá respuesta en los tribunales.

Medina, acompañado por los abogados que lo representan, FranciscoBaena Bocanegra y Juan Ángel Rivera Zarandieta, ha comparecido ante los medios en Huelva para reiterar la inocencia que ha venido defendiendo desde su detención en junio de 2014. «Creo que me he ganado el respeto por lo menos de recuperar mi vida».

Tranquilo y siguiendo un guion que llevaba escrito, ha manifestado que «desde aquel día, he estado siempre diciendo lo mismo: os habéis equivocado conmigo, soy inocente, os habéis equivocado». Ahora, cuatro años y medio después, ha añadido «ya no tengo que repetirlo porque quien los dice es el veredicto del jurado y tres sentencias judiciales».

Medina, amante cuando se cometieron los crímenes de Marianela Olmedo –madre y mujer de las víctimas-, ha afirmado que «se ha hecho justicia conmigo, siempre he sido inocente pero aunque se dice que existe la presunción de inocencia, he tenido que pasar por la cárcel cuatro años para demostrarlo. He pasado un calvario», ha repetido varias veces a lo largo de su comparecencia.

El vecino de Almonte, que ha confirmado que seguirá viviendo en el municipio para retomar su vida, ha considerado que «hoy se tiene que acabar el linchamiento al que he sido sometido este tiempo, las campañas de mentiras y de barbaridades que se han dicho sobre mí para intentar ocultar lo que estaba a la vista de todos, que no tenía nada que ver. Hoy empieza una historia nueva».

«No guardo ningún rencor pero tampoco puedo olvidar lo que ha sucedido y quienes me han acusado injustamente, solo le digo una cosa, ha pasado más de un año desde mi primera sentencia, demostrada mi inocencia y todavía no les he escuchado decir me he equivocado. No les pido que me pidan perdón, solamente escucharles decir me he equivocado contigo».

Medina ha afirmado que va a exigir que se empiece otra vez a investigar de verdad para encontrar al asesino de Miguel Ángel y María.

Al margen de las acciones legales que iniciará, a través de sus abogados, para que se le indemnice por el tiempo que ha estado en prisión, desde su detención en junio de 2014 hasta su absolución por la Audiencia Provincial de Huelva, en otoño de 2017, su defensa actuará contra quienes aquellos que lo han acusado, sin que haya querido concretar contra quienes podrán ir las demandas que Baena Bocanegra ha afirmado que tiene estudiadas y pendientes de la autorización de Medina.

«No podemos pegar un cierre definitivo a ese proceso paralelo que ha habido en este caso», ha afirmado el abogado para indicar que se ha rozado el delito de odio. Todos aquellos que a veces con valentía y osadía han dicho cosas que a mi juicio no debían de decir, correspondan con valentía a lo que la Justicia les demande».