Afectados por el incendio en el asentamiento de Lepe: «Nadie debería vivir en estas condiciones» Los inmigrantes que vivían en el poblado chabolista inician una huelga para pedir a las adminsitraciones que levanten módulos en la zona para vivir

Llevan durmiendo en el polideportivo municipal de Lepe desde que sus chabolas quedaron hechas cenizas hace tres días, cuando -por enésima vez- se registraba un incendio en el asentamiento que se levanta a las espaldas del cementerio desde hace una década, una aldea de cartones, madera y plásticos en las que llegan a vivir casi un millar de personas en la punta alta de la campaña fresera.

De los más de 200 inmigrantes que han hecho de ese campamento su casa, la inmensa mayoría ha decidido quedarse porque una buena parte de ellos depende del trabajo que tienen en fincas agrícolas de esta zona de la Costa de Huelva, ahora en la naranja o en la plantación de fresas o frambuesas.

Sin embargo, han tomado la decisión de iniciar una huelga y no acudir a su trabajo en el campo para llamar la atención de las administraciones (local, autonómica y central) y pedir que se levanten módulos en los que residir. «Nadie debería vivir en las condiciones en la que lo hacemos nosotros. Siempre que hay un incendio, salen a apoyarnos pero luego nos olvidan, y eso ocurre porque no importamos», lamenta un portavoz de los afectados, Lamine Diakite, llegado de Mali a la zona hace ya unos 11 años.

«Si no tenemos dónde descansar, ¿cómo vamos a trabajar?», se pregunta el portavoz, que señala que muchos de los empresarios de la zona dependen de sus manos en sus fincas. «Sin nosotros, no se recogen naranjas en Lepe y muchas tierras se quedarían o se quedan sin cultivar».

Este último incendio, como casos anteriores, pone en evidencia según Diakite que «no nos tratan como personas y eso es lo que nos duele», y subraya que el colectivo afectado no tiene dónde vivir ya que en el pueblo y en otros próximos, salvo casos contados, tienen problemas para alquilar una vivienda. «Hay gente que no quiere alquilar a los africanos y no es por una cuestión de dinero, no los podemos obligar», manifiesta.

Según los últimos datos que manejan las ONGs, el mapa de poblados chabolistas en los que residen inmigrantes no regularizados arranca desde por Lepe (con el mayor número de asentamientos, nueve según el último informe) para llegar a Moguer (4), Mazagón (4), Palos de la Frontera (2) y Lucena del Puerto (4).