VISITA PRESIDENCIAL A DOÑANA El Ayuntamiento de Almonte recrimina a los medios los errores de localización de La Moncloa El Gabinete de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez sitúa el centro del Acebuche en Ayamonte y no especifica en qué término municipal se encuentra el palacio en el que se alojó Ángela Merkel

El Consistorio de Almonte, gobernado desde 2015 por el Partido Socialista, remitió el pasado domingo 12 de agosto un comunicado a los medios en el que «manifiesta su queja por los errores transmitidos» a la hora de situar el Palacio de Marismillas, el litoral y el frente dunar del Parque Nacional de Doñana en la provincia de Cádiz, cuando pertenecen al término municipal de Almonte, en Huelva. En el comunicado, el Ayuntamiento ofrece profusa información sobre la finca en la que se alojó la canciller alemana Ángela Merkel durante la visita que realizó a Andalucía el pasado fin de semana, el entorno natural en el que se enmarca, sus límites fronterizos y otros pormenores.

Todo ello, para afear a la prensa los errores cometidos y pedir una rectificación de la «información aportada por los distintos medios de comunicación de forma errónea» al tiempo que les «ruega que en sucesivas informaciones lo hagan de forma correcta». Sin embargo, el origen de estos errores de ubicación no proceden de los propios medios de comunicación, sino del Gabinete de Comunicación de La Moncloa, que en la información del sábado –la que detalla las primeras horas de Merkel en España-, no especifica ni distingue las distintas zonas en las que la líder alemana estuvo en esa jornada, que comenzó, efectivamente, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y terminó ya en Marismillas y sus inmediaciones, situadas en término de Almonte, Huelva, aunque este particular no es aclarado por la nota de prensa del Gobierno.

Más tarde, el domingo, La Moncloa vuelve a confundir el lugar en el que se haya situado el Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico de El Acebuche, y lo sitúa en Ayamonte –localidad onubense fronteriza con Portugal-, en lugar de en Almonte, que se encuentra casi a 100 kilómetros de la anterior. Esta errata ha sido finalmente corregida en la nota de prensa de La Moncloa.

No obstante, nada dice el Ayuntamiento de Almonte en su comunicado acerca de estos errores cometidos por el Gabinete del presidente socialista Pedro Sánchez, aunque, eso sí, tras enmendar la plana a los medios de comunicación por «su error», les invita amablemente a «conocer el municipio de Almonte en toda su extensión, uno de los más bellos y extensos de España», así como «sus tradiciones milenarias y centenarias, como la Saca de las Yeguas o la Romería del Rocío».