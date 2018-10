Contrataciones irregulares El Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva) empleó a 14 personas sin darles de alta en la Seguridad Social El alcalde afirmó en un pleno que estos vecinos pidieron trabajar sin alta porque lo contrario les habría supuesto «un perjuicio»

Miguel A. Jiménez

@mangeljimenez Almonte Actualizado: 17/10/2018 14:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pleno extraordinario celebrado el pasado 25 de septiembre en la localidad de Paterna del Campo (Huelva) puso de manifiesto las condiciones en las que el equipo de Gobierno socialista de la localidad empleó en entre agosto y septiembre a 14 vecinos sin darles de alta en la Seguridad Social como es obligatorio desde el punto de vista legal para todas aquellas personas que presten sus servicios en el Consistorio, algo que el alcalde del municipio justificó asegurando que los propios empleados se lo habían pedido porque lo contrario les habría supuesto «un perjuicio».

La infracción se especificaba de forma explícita y clara en el informe de Reparo de la Secretaría Intervención al pago de nóminas del mes de agosto y septiembre por insuficiencia de crédito, ya que en aquel entonces el fondo disponible en el Ayuntamiento de Paterna se limitaba a 3.381,33 euros, una cantidad insuficiente para abonar los pagos a los que tenía que hacer frente el Consistorio.

Es en estos informes donde la secretaria interventora advierte que «se han omitido trámites esenciales en la contratación laboral, como es dar de alta en la Seguridad Social» a los trabajadores referidos, algo que, tal y como expresa al final de su escrito, es una «obligación legal».

La infracción fue destacada por el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Paterna, Ramón Domínguez, quien, en su turno de palabra durante el punto en el que se trataba el levantamiento del mencionado reparo de la Secretaría al abono de las nóminas, además de afear al equipo de Gobierno que volviese a «infringir la Ley saltándose los reparos», llamó la atención sobre el incumplimiento de la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a 14 trabajadores.

«No doy crédito a la barbaridad que estás cometiendo ahora mismo», espetó Domínguez al alcalde de Paterna, el socialista Juan Salvador Domínguez, al que advirtió que «no se trata de algo puntual, de una emergencia, son 14 personas a las que no se ha dado de alta». «Es decir», continuó el popular, que no sólo «no tienes crédito para contratar a estas personas», sino que a eso se suma «una barbaridad que es denunciable y que me parece una irresponsabilidad» ya que «en un momento de accidente ni siquiera están cubiertos por la Seguridad Social».

Actitud desafiante del alcalde

A las protestas de Ramón Domínguez, que el alcalde cortó de manera displicente para proceder a renglón seguido a una votación que tenía garantizada por la mayoría de su grupo, se sumó con indignación la concejala Patricia Vázquez, de Unión Independiente Paterna, quien advirtió al alcalde que «la Ley está para cumplirla y todos estamos sometidos a la Ley», algo por lo que el Ayuntamiento debe «velar».

Ante la cascada de reprobaciones de los dos concejales de la oposición, el alcalde, manteniendo en todo momento una actitud desafiante, preguntó sin rodeos si los ediles conocían la situación de estas personas «cuando nos han pedido que darles de alta les supondría un perjuicio».

«Estoy completamente tranquilo», zanjó, a pesar de que el informe de la Secretaría Intervención recuerda que ya en marzo le fue advertido al alcalde que «no se pueden hacer más contrataciones de personal a través de la bolsa de empleo» por no existir crédito para la partida pero que, en cualquier caso, las contrataciones que se efectúen han de cumplir con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad y por supuesto, con «la obligación legal de dar de alta en la Seguridad Social a todas las personas que presenten sus servicios en el Ayuntamiento mediante una relación laboral».

Las 14 personas que fueron empleadas ilegalmente por el Consistorio de Paterna del Campo habrían desempeñado labores de limpieza, vigilancia y tareas de mantenimiento del cementerio, según enumeró el propio alcalde socialista al comenzar el pleno extraordinario.