Bernardo Montoya, detenido por la muerte de Laura Luelmo confiesa que abandonó a la joven desangrándose El acusado de la desaparición y muerte de la joven profesora reconoce su participación en el suceso pero niega que abusara sexualmente de la chica

Bernardo Montoya, el hombre de 50 años detenido este martes por su implicación en la muerte de la joven zamorana de 26 años Laura Luelmo, ha confesado el crimen. La Guardia Civil ha conseguido arrancar un testimonio en el que asegura que se encontró con la joven profesora en el día de los hechos, el pasado miércoles y ella le preguntó, asegura Montoya, por una tienda donde comprar. Según lo que ha trascendido de la confesión del asesino confeso, le habría indicado mal la dirección y la habría mandado a un callejón sin salida donde la ahabría acorralado con el coche.

Según ha podido saber ABC, en su declaración autocinculpatoria, Montoya mantiene que no la tuvo retenida y que pensó que estaba muerta tras el golpe, trasladándola al lugar en el que fue encontrada el pasado lunes, en el barranco de la Mimbrera. Según ha dicho ante la Guardia Civil, «la desnudé y traté de violarla, pero no lo conseguí. Juro que al final no la agredí sexualmente». Según ha dicho también, la metió en su coche, en el maletero y la tapó con una manta tras atarle las manos.

En su comparecencia hasta altas horas de la madrugada, ha negado que abusara sexualmente de Laura, término sobre el que oficialmente aún no hay datos. Parte de la ropa de Laura fue encontrada a unos 200 metros del cadáver de la chica.

Según esta versión, la chica habría muerto después de ser abandonada. Los datos preliminares de la autopsia datan la muerte entre 48 y 72 horas después de su desaparición.

Aquí, de momento, se pierde el relato. El hombre se derrumbó, según ha podido saber ABC, a las dos de la mañana. Y confesó todo. Montoya ha sido interrogado en presencia de su abogado en el cuartel de Valverde del Camino, donde ha sido trasladado tras ser detenido este martes a mediodía, cuando ya todas los indicios le señalaban como culpable de la muerte de Laura Luelmo.

Asesino reincidente

Montoya, un delincuente con antecedentes por asesinato (mató a una anciana en 1995 en el pueblo onubense de Cortegana), por robo y también por intento de violación. El hombre, que es de origen catalán, se trasladó a Cortegana de niño con su familia. Allí él y su hermano gemelo casaron con dos chicas de una misma conocida familia del pueblo. Poco tardó en saltar la polémica y los enfrentamientos y hechos violentos (su hermano también está condenado por asesinato y cumple pena de prisión actualmente) echaron a los Montoya del pueblo.

Entonces se mudaron a El Montecillo. Allí el padre de Bernardo, Manuel Montoya, compró algunas propiedades. Dos casas pequeñas, bajas, humildes, en la calle Córdoba de la localidad. En una de ellas vivían los hermanos gemelos cuando no estaban presos. La otra, contó ayer Manuel, la vendió a una profesora del cercano instituto de Nerva. La casualidad quiso que la profesora que la compró a los Montoya se la alquilase a Laura Luelmo para la sustitución como profesora de Dibujo que acababa de iniciar.

Asesino confeso y víctima, así, vivían a menos de cinco metros. Según lo que se conoce del relato de Laura, Bernardo la miraba, la escrutaba. Tanto que llegó a contárselo a nu novio. Según se sabe de lo que él ha confesado, la mató tras abordarle ella para preguntar una dirección.