Carolina Marín: «No me creo la mejor de la historia, queda mucho por hacer» La campeona de bádminton recibe el homenaje de su tierra, Huelva: «Ojalá celebremos más títulos juntos»

M. Rosa Font

Huelva Actualizado: 05/10/2018 22:51h

Carolina Marín no pudo contener la emoción cuando, al volver la esquina que la llevaba al Ayuntamiento de Huelva, se topó con cientos de personas que coreaban su nombre acompañado por un aplauso infinito, y que casi intentaban achuchar a su leyenda: primera jugadora de bádminton con tres títulos mundiales, medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y cuatro veces campeona del Europeo. Una vez más, el reconocimiento de su ciudad y su gente, homenajes a ritmo de triunfo. «Ojalá fuera una tradición», bromeó la deportista, «ojalá podamos celebrar más títulos juntos», señaló.

En esta ocasión, superada una época que no ha sido para la campeona un camino de rosas. «Ha sido muy complicado, mantenerte en la cima es difícil», ha admitido ante los medios de comunicación. «He tenido un bache en mi carrera y he podido recuperar la esencia de la Carolina que gana títulos. Nadie, ni siquiera mis padres, saben lo que hay detrás, lo que conlleva cada campeonato», ha manifestado. Preguntada por su posición como número uno del mundo y por los campeonatos que lleva sumados en estos últimos años, Marín ha dicho que «queda mucho por hacer. No, no me considero la mejor de la historia de momento, uno de mis objetivos es el de conseguir más títulos y luchar por ellos», ha matizado.

En el interior del edificio municipal, ha mantenido un encuentro con los jóvenes del Club Onubense de Deporte Adaptado, con representantes de Santa Águeda y la han nombrado socia número 1 del Recreativo y del Club Marítimo de Huelva.

Posteriormente, Marín ha salido al balcón del Ayuntamiento para dirigirse a los seguidores que la esperaban a sus puertas. Emoción y lágrimas cuando un coro le ha cantado la Salve rociera (tradición ya en cada homenaje), que la campeona ha ido siguiendo a modo de susurro y un fandango de Huelva escrito para ella tras las Olimpiadas de Río. «Tiene Huelva un tesoro que es Carolina Marín… Tiene Huelva un tesoro que ha hecho a España feliz con la medalla de oro en los Juegos de Brasil».

«Qué bonito, por favor», comentó al alcalde, Gabriel Cruz, mientras trataba de secarse una lágrima. «Me he quedado sin palabras. Desde mi corazón sólo tengo palabras de agradecimiento. Os llevo, a la ciudad y a todos, conmigo siempre, en mis entrenamientos en Madrid y cuando compito. Un trozo vuestro está a mi lado y ese apoyo de Huelva me llega».