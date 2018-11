Sucesos Condenan a un joven de Lepe a seis años de cárcel por tratar de matar a cuchilladas y asfixiar a una chica La Fiscalía pedía ocho años de prisión para el acusado, de 20 años, pero un acuerdo entre las partes ha rebajado la pena

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a seis años de cárcel a J.E.L.S., un vecino de la localidad onubense de Lepe de 20 años por tratar de matar a una joven, en el interior de su vivienda, apuñalándola reiteradamente con un cuchillo de cocina.

La condena es fruto, según han informado a Efe fuentes judiciales, del acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes antes de la celebración del juicio, una vez que el acusado haya reconocido los hechos, lo que le ha supuesto una rebaja en relación a la petición inicial de prisión solicitada por la Fiscalía de dos años.

Se le impone, además, la pena de 12 años de prohibición de aproximación a menos de 200 metros y comunicación por cualquier medio con la víctima, y que la indemnice con 3.289,65 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones sufridas, y en 9.824 euros por las secuelas generadas como consecuencia de los hechos. La cifra de la indemnización total asciende a 13.113,65 euros.

Se da por probado lo recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, en el que se precisa que este joven, nacido en 1998, sobre las 20:20 horas del 17 de febrero de 2017 se dirigió a la vivienda de M.P.G, en Lepe y aprovechando que la puerta se encontraba abierta, accedió a la misma, cerrando la puerta con las llaves, que dejó colocadas en la cerradura.

Una vez dentro, el procesado le dijo que si podía hablar con ella un momento, contestándole ésta que se esperase porque estaba mandando un mensaje por el móvil.

Acto seguido y sin mediar palabra, el acusado, según prosigue el escrito, adelantado por el diario Huelva Información, «decidió acabar con la vida de la joven, o, al menos, asumió esa posibilidad», y se dirigió hacia ella, empuñando un cuchillo de cocina con mango de madera, y lo dirigió contra el costado mientras ésta se encontraba sentada en el sofá escribiendo por el móvil.

«Cállate, que sólo vengo a matarte»

A continuación, con idéntico propósito, el procesado volvió a dirigir el cuchillo contra el pecho y la frente de ella, la cual consiguió levantarse para intentar quitarle el cuchillo evitar que continuara la agresión, al tiempo que le preguntaba que por qué le hacía eso, respondiéndole él: «Cállate, no sé qué me has hecho».

Con motivo de este forcejeo y de la abundante pérdida de sangre que sufría la víctima, ésta cayó sobre el sofá, donde el acusado prosiguió su propósito, dirigiendo con su mano derecha el cuchillo contra distintas partes de su cuerpo mientras que con su mano izquierda intentaba asfixiarla con un cojín y una manta que había sobre el sofá, hasta que finalmente ella consiguió doblar el cuchillo, y escapar del procesado.

Éste, tras decirle a la víctima «cállate, que sólo vengo a matarte», empezó a entrar «en descomposición corporal», evitando que pudiera conseguir su propósito y permitiendo que la víctima pudiera huir del piso.

Como consecuencia de estos hechos, la joven sufrió múltiples lesiones y heridas, algunas de las cuales tuvieron riesgo vital para ella y le quedan como secuelas un perjuicio estético y estés postraumático.