CENTENARIO DE LA CORONACIÓN VIRGEN DEL ROCÍO Corona de versos para la Blanca Paloma Rafael González Serna exalta el Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío en un Santuario atestado de devotos emocionados y cautiva con un himno plagado de guiños a Almonte y al sentir rociero

El saludo y el emotivo reconocimiento del presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Juan Ignacio Reales, hacia Rafael González Serna, exaltador y compositor del himno del Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío, «ejemplo de humildad, serenidad, ánimo, paciencia y aceptación de la voluntad de Dios», abría el camino para que el sevillano, tras la bendición del párroco de Almonte, Francisco Jesús Martín Sirgo, derramase toda su devoción por la Virgen del Rocío no sin antes confesar, con la voz entrecortada, las condiciones en las que iba a hacer frente uno de los encargos más importantes de su vida: la muerte, esa misma mañana, de su mejor amigo Javier Pérez.

A partir de ese momento y tras saludar, entre otros, al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y pedir el permiso del maestro Curro Romero, presente también en tan importante cita, Rafael González Serna volvía a tirar de la fuerza que la Blanca Paloma le ha proporcionado en los momentos más difíciles de su vida para arrancar una exaltación que saltaba de la prosa al verso y de la furia al susurro de quien ha demostrado hoy llevar a la Virgen del Rocío clavada en lo más profundo de su ser.

Varias veces estallaba en aplausos el Santuario, atestado de devotos desde mucho antes de comenzar el acto. Los fieles, expectantes, rebasaban con mucho las puertas de entrada del templo, pero nadie estaba dispuesto a perderse un momento histórico para la devoción rociera, un momento que ha sido de gozo y también de una emotividad incontenible, como demostraban los ojos húmedos y las lágrimas en los rostros de muchos de los asistentes, especialmente los almonteños, para los que Rafael González Serna no dejó en ningún momento de tener recuerdos, guiños y gestos de admiración.

«Dejó la noche fría paso al amanecer y llegó la luz del día», comenzaba su discurso, que estructurado temáticamente comenzaba con un canto a la Virgen como «pastora», «mediadora», «Madre del mundo», «la elegida», «amapola entre espigas» y «sanadora», entre otros adjetivos, y sin dejar de hacer referencias al favor que la Blanca Paloma le ha dispensado a la hora de afrontar su enfermedad, hacía un llamamiento a los cristianos a reconocer su condición «sin miedos y sin complejos». «Almonteños, rocieros, peregrinos, devotos… llámate como quieras», pero ahora que «nuestra fe» atraviesa momentos de incertidumbre, «ahora hay que decirlo: soy cristiano por la gracia de Dios y mi madre es la Santísima Virgen del Rocío».

De igual forma, González Serna apostó por afrontar una mayor implicación y generosidad y criticó la facilidad con la que a menudo se olvidan las promesas y las buenas intenciones para hacer a continuación una descripción de un día cualquiera en el Santuario, de los rezos, las esperanzas, los anhelos y el dolor que tantos devotos –y también no creyentes, «Ella da amor a todo el mundo, también al que no cree»-, vienen a depositar ante la Virgen, culminando con una defensa férrea de la autenticidad del sentimiento y la devoción rociera más allá de quienes creen que el Rocío es sólo fiesta.

No olvidó Serna al Niño que la Virgen sostiene en sus brazos, «la Virgen sí tiene dueño, un pastorcillo del cielo que presume de almonteño», y glosó en verso cómo se construyó la corona que hace 100 años depositó el cardenal Almaraz sobre las sienes de la Blanca Paloma, una corona «fraguada en amor, como las cosas bien hechas», y la aportación que cada una de las 12 hermandades que existían en ese momento realizaron en aquel día histórico.

Para entonces, la concurrencia ya no disimulaba su emoción que crecía en oleadas con frases tan sentidas como «Sin ti no sé quién soy. Para verme la cara, me miro al espejo, para verme el alma te miro a ti», para estallar en una larga ovación cuando González Serna alcanzaba el clímax de una exaltación que ha contado la historia del Rocío, su sentimiento, la maravilla de su entorno y su particular e incomparable fe a golpe de vivas.

Un himno impregnado en la devoción rociera

No menos emotiva resultaba la interpretación del himno compuesto por el propio Rafael González Serna con la dirección musical de Jesús Bola, e interpretado de forma totalmente altruista por la Escolanía de Los Palacios, Joana Jiménez, José Manuel Soto, Arturo Pareja Obregón, Manuel Lombo, José Manuel El Mani, Juanini Marismeño, María de la Colina, Macarena de la Torre, Juan Rafael, María Victoria y Bárbara Barón de Siempre Así, el Coro de la Hermandad Matriz de Almonte y la Escuela de Tamborileros de la Hermandad Matriz.

Más de 160 personas han participado en la interpretación del himno - Miguel A. Jiménez

«Todo empezó una mañana», irrumpían las voces angelicales de los niños de la Escolanía de Los Palacios en el silencio sepulcral del Santuario, voces blancas a las que poco a poco se iban uniendo las interpretaciones rotundas y magistrales de los mejores artistas de Andalucía, de unos acordes que inevitablemente traían a la memoria los sones más «huelvanos».

El estribillo, sencillo y muy rociero, podría haber sido seguido rápidamente por el público, tal y como era intención del compositor a la hora de crearlo, si no fuera porque la emoción había vuelto a hacer mella en el ánimo de los presentes. Lágrimas y aplausos para agradecer la maestría, la dedicación y el respeto profundo con el que González Serna ha afrontado el histórico encargo, desde la primera letra hasta la frase final del estribillo del himno, «Almonte será siempre el reino donde te coronan». Y Almonte no olvidará fácilmente la noche en la que González Serna volvió a coronar, esta vez con sus versos, a su venerada Patrona.