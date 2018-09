SALIDA EXTRAORDINARIA DE LA VIRGEN DEL ROCÍO 2018 El deseo truncado de la salida al alba La patrona de Almonte ya recorre las calles de la Aldea del Rocío; el salto de la reja, a las 23:46 horas, ha dado paso a uno de los momentos más esperados por los devotos

Miguel Ángel Jiménez

Almonte Actualizado: 08/09/2018 00:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No se ha visto cumplido tampoco esta vez el deseo de muchos devotos de ver salir a la Virgen del Rocío en procesión con las primeras luces del alba. No había acabado el rezo del Santo Rosario, al que precedió la lectura de la Bula Pontifical que daba orden de coronar a la Blanca Paloma el 8 de septiembre de 1918, cuando los almonteños, impacientes tras varias horas de espera junto a la reja, saltaban para coger a hombros a su Patrona y sacarla, de forma rápida y limpia a pesar de no haber pasillo –como sí ocurre en la salida de la procesión ordinaria del Lunes de Romería-, por la puerta principal del Santuario Nacional -a las 23:46 horas-.

Allí la esperaba una multitud ansiosa por ver la estampa histórica de la Virgen ataviada de forma tan especial, como luciera hace 100 años el día de la coronación y con la imagen inusual del palio rematado con las bambalinas elaboradas por Fernando Calderón, cuyos bordados relucían bajo las luces de las calles.

La virgen del Rocío procesiona por la aldea desde este viernes por la noche - M.A.J.

La salida era pregonada por un castillo de fuegos artificiales que sorprendía a muchos devotos, que permanecían aún en sus casas sin esperar que la Blanca Paloma fuera a asomar tan pronto, unos 10 minutos antes de la fecha del centenario de la emisión de la Bula Pontifical.