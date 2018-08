Edificio en llamas El hombre que salvó al anciano de Huelva: «No me lo pensé: si no subía allí, el hombre moría» El hombre escaló por la fachada de un edificio para salvar a un anciano de un incendio en Huelva

M, Rosa Font

Se sonríe cuando le dices que se ha convertido en el héroe de la semana en Huelva, después de que arriesgara su propia vida y trepara por la fachada de un edificio en llamas, en la calle Oregón de la capital, hasta alcanzar el segundo piso para salvar al propietario de la vivienda en llamas, un aciano que desde su balcón se debatía entre entrar en la casa y enfrentarse al fuego para salir o arrojarse al vacío.

«No soy un héroe, sólo he tenido el valor de hacerlo». José Amador se encontraba en su domicilio –junto al edificio en el que se registró el siniestro- cuando a primera hora de la tarde de ayer le llegó el olor a humo. «Me asomé y vi las llamas que salían por la ventana». De inmediato, se echó a la calle y accedió al portal de la casa que estaba ardiendo y, al llegar, tiró la puerta abajo. «Era imposible entrar, tuve que recular, las llamas me pegaban en la cara», ha relatado en declaraciones a ABC.

Amador volvió sobre sus pasos, de nuevo al exterior del edificio. «Ese hombre se muere -pensó-, tuvo una tentación de tirarse por el balcón, y después lo que quería era entrar en la casa para salir hacia el portal y eso era imposible, ha comentado.

La calle Oregón estaba llena de vecinos que esperaban la llegada de los bomberos. Entonces, pidió una manta mojada, se la echó al hombro y comenzó a escalar por los balcones hasta la segunda planta, donde se encontraba el anciano. «No me lo pensé, si no subía, se moría, lo hubiera hecho por cualquier persona», se reafirma. «No tuve miedo, temía más por el hombre que por mí».

Recuerda que primero trepó por las rejas de la planta baja, que sorteó un aire acondicionado y varios balcones hasta que consiguió alcanzar la cornisa del que se encontraba el anciano. «Lo tranquilicé, nada más que repetía que no sabía cómo había ocurrido el fuego, que él no fumaba, y esperamos a los bomberos», que les facilitaron mascarillas y los sacaron del piso salvos, aunque tuvieron que ser atendidos por el humo que habían inhalado.

La intervención se prolongó hasta las 17.55 horas y la vivienda, a la que hoy trataba de volver el anciano acompañado por efectivos de la Policía Local, quedó totalmente calcinada por las llamas.