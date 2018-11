Elecciones en Andalucía 2018 Juanma Moreno: «Muy nerviosa tiene que estar Díaz cuando pide a su íntimo enemigo que le eche un cable» El candidato popular ha explicado en Huelva que la Junta se apoya en el Gobierno central para hacer «falsas promesas»

S.A.

Huelva Actualizado: 17/11/2018 14:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP Andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó este sábado en Huelva que «Díaz tiene que estar muy nerviosa cuando tienen que pedirle a su íntimo enemigo Pedro Sánchez que le eche un cable». Moreno se refería así a «la puesta en escena de una lotería de millones para el Campo de Gibraltar» desde el Consejo de Ministros, lo que consideró «una nueva utilización de las instituciones de todos en beneficio del PSOE».

El candidato popular aseguró que las inversiones en el Campo de Gibraltar «son necesarias pero no van a llegar de la forma que dice el PSOE porque son planes que estaban en marchas y sobre todo no hay concreción ni calendario de inversiones».

Así, reclamó a Susana Díaz «que haga alguna propuestas y no mienta en campaña con promesas desempolvadas de hace diez, quince o veinte años, que una vez que pasan las elecciones no se cumplirán».

Moreno insistió en que «hay mucho nerviosismo en el PSOE» y por eso «tiene que echar mano de las instituciones, de la Junta y del Gobierno de España para hacer falsas promesas». En este nerviosismo socialista enmarcó la decisión de Díaz de «hacer desaparecer de su campaña las siglas del PSOE para que no le penalicen la mala gestión y las corruptelas». «Díaz -dijo- parece que se avergüenza de unas siglas de las que quiso ser secretaria general y sus compañeros de partido le dijeron que no la querían. Ni ella parece estar orgullosa de su partido».

Juanma Moreno pidió a Díaz «más propuestas y dejar de esconderse». Señaló que «lleva 25 días diciendo que es feliz, de lo que me alegro, y que no ataquemos a Andalucía». Destacó que «cuando criticamos su gestión dice que insultamos a Andalucía pero cuando ella nos llama cenizos y macarras no insulta». A su juicio, se trata del «doble rasero del PSOE que da carnés de buenos andaluces según le convenga».

Aseguró que «algunos se van a llevar una desagradable sorpresa» el día de las elecciones, porque hay «una marea de personas hartas del PSOE, de mala gestión y mal gobierno». Recordó que en Andalucía «siempre ha habido voto oculto» al PP y auguró un «muy buen resultado» porque «hay muchos andaluces que quieren cambio y están pensando en votar a la única opción que representa el cambio, que es el PPA».

Devolver a Huelva la falta de cariño del socialismo

Juanma Moreno señaló que el PPA tiene «un compromiso territorial que no tienen el resto de fuerzas políticas, con propuestas concretas y tangibles con cada provincia andaluza». Agregó que Huelva «es una de las provincias con más posibilidades, a la que el PSOE le ha puesto límites y el PPA pretende devolver a Huelva la falta de cariño del socialismo».

El candidato popular expresó su compromiso para conectar las provincias de Huelva y Cádiz «para crear una sinergia de progreso» y aseguró que es posible hacerlo «superando los obstáculos para proteger la joya de la corona que es Doñana». Además, prometió hacer realidad la «reivindicación histórica» del desdoble A-483 de Almonte a Matalascañas y las conexiones con las playas «para acabar con los grandes atascos que lastran el turismo de Huelva».

Moreno afirmó que Huelva es «el epicentro de la peor gestión sanitaria» y tiene las peores ratios en camas médicos y enfermeros por habitante. Destacó la «reacción de los onubenses para parar la fusión hospitalaria que hubiera sido letal para Huelva» y se comprometió con «dos hospitales completos y bien dotados de medios y profesionales, a los que vamos a proteger para que no se vayan a Portugal o a otras comunidades».

Por último, señaló su intención de modificar plan de la Corona Norte «para que los regantes tengan seguridad jurídica y puedan hacer inversiones» y aseguró que los agricultores «están siendo maltratados y ninguneados por la administración socialista, que no ha sabido entender la importancia del sector agrícola en Huelva y en Andalucía».