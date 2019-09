Política Loles López: «Si Fátima Báñez vuelve, la acogeremos con los brazos abiertos» La secretaria general del PP-A, Loles López, elude pronunciarse sobre la continudad de Juan José Cortés como cabeza de cartel para las elecciones de noviembre

La dirección del Partido Popular andaluz pospone, de momento, pronunciarse de forma oficial sobre un posible reajuste de las listas que presentará a las elecciones generales del próximo 10N en el conjunto de la comunidad y, en concreto, en la provincia de Huelva, donde Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz (asesinada en 2008), encabezó las listas desplazando la ex ministra de Empleo, Bátima Báñez, en una apuesta personal del líder nacional de la formación, Pablo Casado.

«Ahora mismo no estamos en eso, ha manifestado hoy en Huelva la secretaria general del partido en Andalucía, Loles López. «Cuando nos sentemos, hablemos y se tome la decisión (sobre la conformación de las candidaturas), entonces lo haremos público».

En pleno debate interno en el PP onubense, con la militancia dividida y voces que piden la retirada de Cortés como cabeza de cartel tras la pérdida de votos en los comicios del pasado abril - bajón que se tradujo en un único representante en el Congreso por la provincia de Huelva-, López ha dejado la puerta abierta al regreso de Báñez. «Ella tomó la decisión de pasar a la vida privada, la respetamos profundamente. Si algún día Fátima vuelve, la acogeremos con los brazos abiertos, pero es una decisión de ella exclusivamente»

La dirigente popular ha eludido posicionarse respecto a la continuidad de Cortés en la lista. «Si ha sido o no un buen candidato, lo evaluarán las urnas como lo evaluaron en su momento», ha afirmado para insistir en que el PP no ha tocado aún las listas y que se debe «al respeto por las instituciones colegiadas del partido y sus estatutos, de forma que hasta que no hablen el partido, la secretaria es la primera que tiene mantenerse callada y respetar los órganos que nos rigen».

López se ha referido a las encuestas que ya han comenzado a publicarse sobre el hipotético mapa político que dejarían las urnas en noviembre, para destacar que «todas las encuestas y todo el mundo coinciden que el único culpable de que vayamos a una nuevas elecciones se llama Pedro Sánchez. El futuro de mi familia no lo pondría en manos de quien ha fracaso ya y ha sido incapaz de formar gobierno, eso es lo que vienen a decir las encuestas, que el PSOE bajaría».