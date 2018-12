Lotería de Navidad 2018 Lotería de Navidad: Huelva rompe con el «gafe» y se estrena con el Gordo en la capital, Ayamonte y El Rocío Celebración en la administración de la calle Isla Cristina de Huelva, donde por primera vez se ha vendido el primer premio

M Rosa Font

@MRosaFont Actualizado: 22/12/2018 14:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La provincia de Huelva, acostumbrada a que el Gordo de la tradicional Lotería de Navidad pasara de largo cada año, ha roto este 2018 «el gafe» que la dejaba fuera de los listados de los primeros premios.

El Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad, que ha recaído en el 03.347, ha sido vendido en la capital, en la administración de la Calle Isla Cristina, en Ayamonte y en la aldea almonteña de El Rocío, aunque a esta hora se desconoce cuaántos décimos han sido vendidos en cada uno de estos puntos.

«¡Sí, sí, he traido al suerte a Huelva!», celebra el lotero de la calle Isla Cristina, Francisco Rodríguez, que nos atiende a toda prisa porque el local comienza a llanarse de vecinos, curiosos y medios de comunicación.

«La venta ha sido por máquina, aún no sé cuánto he vendido. Me han llamado para notificármelo. Es una sensanción de alegría tremenda», manifiesta mientras continúa llegando gente.

El Gordo reparte este año 400.000 euros por cáda décimo, que se quedan en 322.000 tras el abono de los impuestos.