Política Manuel Andrés González sobre García de Longoria: «Cada uno se descalifica solo» El presidente del PP de Huelva afea la actitud del antiguo parlamentario popular por fichar como número dos de Ciudadanos para las municipales

Miguel A. Jiménez @mangeljimenez Almonte Actualizado: 10/04/2019 21:18h

La decisión de Guillermo García de Longoria de concurrir a las elecciones municipales del 26 de mayo como número dos de Ciudadanos, en la lista que encabeza Néstor Santos a la Alcaldía de la capital onubense, no ha sentado bien en el seno del que ha sido su partido hasta hace pocos días. El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado la actitud de Longoria, que presentó su baja en la que había sido su formación durante 20 años para anunciar pocos días después su adhesión a las filas naranjas.

«Cada uno se descalifica solo por estar o no estar, tener o no tener en un determinado momento un cargo político o por ir o no ir en una lista», ha expresado González en referencia a los motivos que podrían haber llevado a Guillermo García de Longoria a abandonar el PP: el incumplimiento del compromiso que el propio presidente nacional del PP, Pablo Casado, hizo público durante un acto antes de las elecciones autonómicas andaluzas, y que conllevaba la inclusión de Longoria en las listas a las elecciones generales. «Eso no vale, si tú estás en un partido político es porque eres consecuente con los valores que promulga ese partido político», ha apostillado el presidente onubense, que ha llamado la atención sobre el hecho de que los motivos que «esgrimía» Longoria «no son tales motivos personales».

«En esta formación política la lealtad y la honestidad son principios que ningún militante va a ser capaz de quebrantar», ha advertido Manuel Andrés González, que considera que «nadie, absolutamente nadie va a quebrantar los valores del PP», que son los valores de «un partido histórico en España y por supuesto por encima de todos nosotros».

«Por encima de las personas están nuestros valores, están nuestros principios y están millones de españoles que simpatizan con esta formación política precisamente por esos valores y principios", ha remachado, al tiempo que ha recordado que «estamos a días de unas elecciones generales y para el Partido Popular de Huelva lo verdaderamente importante no es la chaqueta azul o la chaqueta naranja que se quiera poner un determinado militante o exmilitante de nuestra formación política», sino «trabajar lo indecible para que Pablo Casado llegue a la Moncloa el 28 de abril», algo «bueno para Huelva, para Andalucía y para España».