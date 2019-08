Entrevista «¿Qué más debe pasar para meter en la cárcel a una persona así?» Entrevista con el policía local de Punta Umbría apuñalado por un vendedor ambulante luego puesto en libertad

Lo importante en primer lugar, ¿Cómo se encuentra?

Estoy bien, esperando la valoración psicológica el próximo mes. Física y moralmente me encuentro bien.

Eso le iba a preguntar, porque una cosa es el cuerpo y otra diferente el estado emocional.

A pesar de los pesares, me encuentro bien. Reconozco que de vez en cuando me vienen a la mente las imágenes del apuñalamiento, pero no muchas veces. No quiero lanzar cohetes porque me dicen expertos y amigos que puede ser normal, como un mecanismo de autodefensa. Y el bajón llegará… Quiero esperar a la valoración psicológica a ver qué me dicen.

¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando conoció el pasado lunes el contenido de la sentencia?

Desgraciadamente me esperaba un resultado como el que se ha visto. Creía que no iba a entrar en prisión (el acusado). Después del acuerdo que la Fiscalía alcanzó con las defensas aguardaba lo peor, y lo peor era que no entrara en prisión. Se me vino un poco el mundo encima… como diciendo si no condenan a un hombre que ha acuchillado a un policía a las dos de la tarde en la playa de Punta Umbría, ¿qué más tiene que pasar para meter a una persona de esas características en la cárcel?

¿Cómo valora la posición de la Fiscalía y la rebaja en su petición de condena por su apuñalamiento?

Es cierto que no me ha alcanzado ningún órgano vital pero en ningún momento se ha tomado en consideración la intencionalidad, que era hacerlo, que era matarme en la playa. Se te queda el cuerpo como diciendo ¿estamos en un mundo al revés o cómo es esto? Cuando tú escuchas a la Fiscalía rebajar la petición de condena a la mitad sin algún otro elemento que haya modificado las circunstancias te quedas al revés. Creo que la Fiscalía estaba para defenderme a mí, no al detenido. Y cuando llegas al juicio, ves que reduce a la mitad la condena que pedía, no lo entiendo, por eso vamos a recurrir.

Si no se hubiera personado como acusación particular, ¿qué cree que hubiera pasado?

—Tengo que felicitar al letrado que nos ha defendido, me ha representado, porque ha tenido enfrente no sólo a las defensas sino también a la Fiscalía de Huelva. Ha sabido defender nuestros intereses y ha luchado porque el acusado estuviera en prisión. Si no hubiera habido acusación, el agresor hubiera estado en libertad desde el mismo día del juicio o no sé, si incluso hubiéramos llegado a juicio.

¿La Policía está vendida tras esta sentencia?

Hay desilusión y desamparo en este caso concreto. Las instituciones tienen que tomar conciencia de situaciones como las ocurridas en Punta, que no se pueden quedar en cierto modo impunes. Algo falla, o algo hay que cambiar. La sensación es de falta de protección.

¿Cree que puede abrir puertas o sentar algún tipo de precedente no favorables a los cuerpos policiales?

Uno de mis temores es que saliera una sentencia como la que ha salido, con la que se lanza un mensaje de desprotección para todos las fuerzas policiales. Ese hombre, mi agresor, se habrá venido arriba. Sí, no puede ir a Punta Umbría, pero sí puede ir a otros sitios, a Matalascañas o a Conil… puede ir dónde sea menos a Punta y puede seguir con su negocio. Tengo cierto temor a que se está dando un mensaje de que todo vale.

Hay un post suyo en el que dice que al final va a tener que pedir perdón…

Así lo he expresado con ironía… Además de echar en falta en la sentencia una accesoria que le impusiera al acusado escribir cien veces que «no se puede intentar matar a un policía», como a modo de castigo.

Ha tenido el apoyo de los suyos.

Hemos recibido el apoyo de todas las Policías de España y de distintos puntos del extranjero; un apoyo brutal tanto por mensajes privados como por redes sociales. Ha sido un caso muy mediático y muy seguido por todas las policías, el vídeo se ha viralizado y todos han estado muy pendiente de lo que ha ido pasando. Hay un gran clamor en todos los cuerpos cuando se ha sabido que por no haberme afectado a órganos vitales y el autor tener una minusvalía, se queda en la calle.

¿Confía en que, con el recurso, se pueda dar un vuelco a la situación procesal de su agresor?

No puedo ser pesimista. Soy policía y entiendo que la Justicia puede tener sus fallos, pero es Justicia, y espero que llegue en el nuevo paso ante la Audiencia Provincial. No vamos a cesar en el intento.