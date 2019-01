Romería del Rocío La Matriz engrosa su nómina con tres nuevas filiales Baeza, Sabadell y Garrucha elevan a 124 el número de hermandades del Rocío tras el Cabildo Extraordinario celebrado en la noche del martes

La devoción rociera no para de crecer y este año, además, lo hace por partida triple en lugar de doble, como viene siendo habitual, en los últimos años, la tónica de admisión de nuevas hermandades filiales de la Hermandad Matriz de Almonte. Baeza (Jaén), Sabadell (Barcelona) y Garrucha (Almería), recibieron en la noche del martes la ansiada llamada del presidente de la Matriz, Juan Ignacio Reales, anunciándoles la culminación de un proceso largo pero muy ilusionante.

No en vano, esa ha sido la palabra más empleada por los representantes de las tres nuevas filiales, que no han podido ocultar la emoción que se vive en el seno de las mismas tras conocer la noticia.

Mariana Pérez Rus, la presidenta de la hermandad de Baeza, de más reciente constitución – canónicamente, desde 2011-, aseguraba a ABC haber pasado toda la mañana atendiendo llamadas de felicitación. «Fue una grata sorpresa, nunca pensé que podía ser a corto plazo», admitía. «Imagínate cuando me llama Juan Ignacio Reales y me da la sorpresa: estaba temblando, sudando… al recibir la noticia. La Junta de Gobierno y todos los hermanos nos fuimos a la sede de nuestra hermandad para celebrarlo con el capellán», contaba Pérez, que no dejaba pasar la oportunidad de resaltar la buena relación de la nueva filial, que cuenta actualmente con unos 500 hermanos, con su madrina, la Hermandad de Jaén.

De hecho, todos han tenido palabras de cariño y agradecimiento hacia sus madrinas, con las que este año realizarán su último camino para emprender a continuación su trayectoria de forma autónoma. Garrucha se emancipa así, después de 20 años, de la Hermandad de Murcia, con la que ha vivido tantos caminos desde Umbrete hasta la aldea almonteña.

Fundada en el 96, tuvo que esperar 10 años para obtener la venia del obispado y constituirse canónicamente. Un plazo inusual que su hermano mayor, Antonio González, asume con humor -«el vicario nos decía: trabajad, trabajad. Y eso hacíamos»-, y responsabilidad, transformando esta circunstancia en algo positivo porque a su juicio, «a los árboles hay que dejarlos que pasen un poco de sed para que las raíces profundicen en busca de agua».

También ha sido larga la espera para convertirse en filial. «Yo no quería hacerme ilusiones, porque llevábamos unos años que luego no éramos nosotros y nos llevábamos el chasco», reconoce, pero la «inquietud» que sentía presagiaba que había llegado el momento de la alegría para sus 500 hermanos, una «inyección de ilusión para seguir adelante».

Esa inyección es un espaldarazo frente a la adversidad con la que muchas veces tienen que pelear los alrededor de 200 hermanos con los que cuenta la Hermandad de Sabadell. Allí, explica su joven presidente, Antonio Valenzuela, casi 1.000 kilómetros de Andalucía, «hay que hacer frente a muchos obstáculos», y «cualquier gesto de la Matriz o de nuestra madrina, Emigrantes, ha sido valorada con mucho entusiasmo».

La noticia de su inclusión en la nómina de filiales desde su constitución canónica en 1993 –como asociación privada de fieles que se convertiría en pública en 1999-, coincidió con el ensayo del coro, por lo que la llamada del presidente de la Matriz pudo ser compartida por muchos miembros de la nueva hermandad e incluso «inmortalizada» por algunos hermanos, que grabaron el momento.

«Seguiremos intentando, dentro de nuestra humildad, difundir el Rocío, sembrar la semilla rociera» por tierras catalanas, ha asegurado Antonio Valenzuela, que espera «un realce» de la hermandad y confiesa que en el momento del anuncio era Emigrantes la que estaba en la mente de todos: «Por fin vamos a conseguir ver esa estampa tan soñada de los dos simpecados caminando juntos hacia la aldea», adelanta el presidente de Sabadell.

Después de hacerse público el anuncio, el presidente de la Matriz, Juan Ignacio Reales, felicitaba a las tres nuevas filiales de forma «sincera y entusiasta». «Habéis llegado por méritos propios a este reconocimiento, en este año tan especial, 2019, cuando celebramos el centenario de la Coronación, y empezáis una nueva etapa, en la que, con renovadas fuerzas, debéis seguir difundiendo la auténtica devoción a Santa María del Rocío, Patrona de Almonte», transmitía. «Que Ella os ayude siempre en vuestro caminar», deseaba, por último.