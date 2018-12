Mensaje a Laura Luelmo: «No te ha dado tiempo a disfrutar del trabajo más bonito que existe»

R. Maestre

Aún no había acabado la concentración en la plaza principal de El Campillo, donde la alcaldesa Susana Riva acababa de anunciar tres días oficiales de luto, cuando todos los medios de información desplegados salieron corriendo para la calle Córdoba. «Están registrando la casa del vecino de Laura Luelmo», se escuchaba entre los compañeros periodistas. En la zona ya había acordonado la Guardia Civil esta calle y todos los accesos adyacentes. Miembros de la UCO despliegan una mampara que impide atisbar cualquier movimiento. A ciencia cierta no se sabe bien si se está investigando la casa del vecino de la maestra zamorana, del vecino o las dos. La vivienda que ocupaba Laura es una casa baja, humilde, de pueblo, que se encuentra en una calle empinada que desemboca casi en el campo. Mientras los periodistas aguardan cualquier movimiento que aclare algo se escuchan golpes secos, como si se estuviera derribando un muro. Aunque parece que provienen de la casa que están registrando existen dudas razonables que pudieran ser de un vecino haciendo obras.

Antes, a las once en punto, a nueve kilómetros de donde vivía Laura Luelmo, el Instituto de Enseñanza Superior Vázquez Díaz, donde consiguió su primera plaza, vivía una mañana de dolor y emoción. El homenaje a esta joven maestra, como le gusta llamarla un compañero suyo que hace una semana la metió en su grupo de WhatsApp, es muy sentido. Lágrimas contenidas, rostros muy tristes, almas encogidas que aún no dan crédito a lo que ha ocurrido.

El director del Instituto, Isidoro Romero, se dirige muy emocionado a sus alumnos: «Había una esperanza antes de estos actos tan desaprensivos, se ha truncado». «Hemos vivido un triste suceso -continúa Romero-, estamos destrozados, desde aquí mandamos un sentido pésame a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de profesión». «No te ha dado tiempo a disfrutar del trabajo más bonito que existe», concluye muy afectado por este luctuoso suceso después de pedir públicamente que «se cumplan las leyes».

A continuación una alumna lee unas palabras al centenar largo de compañeros y profesores que están de pie ante una camparta que hace las funciones de mural del recuerdo. «Nos enseñaste que las cosas difíciles hay que afrontarlas», recuerda las frases de Laura, que a pesar del poco tiempo de las sustitución de plástica que cubría era todo «dulzura», añade. «Nadie tiene derecho a ningún tipo de maltrato, exigimos Justicia», reclama con la voz entrecortada por la emoción. «No culpemos a los hombres, sino a aquellos que no merecen serlo», concluye en un aserto digno del colegio de este pintor de Nerva, Vázquez Díaz.

Laura acababa de llegar al Instituto para cubrir provisionalmente una baja de una profesora de plástica, como le llaman a esta asignatura de dibujo. Antes había aprobado unas oposiciones. «Es la primera vez que venía a Andalucía, explica un compañero profesor, antes había estado en México, le han arrebatado la vida a la que seguro sería una maravillosa maestra», finaliza no sin antes dirigirse a sus alumnos: «Después de esto tenemos que ser mejores personas».

La consejera de Educación de la Junta, Sonia Gaya, presente en el Instituto, confirma que la juez acaba de decretar el secreto del sumario. «Tenemos que ser muy prudentes, dejar trabajar a los investigadores que son muy buenos, además hay que tranquilizar a los chicos y las chicas hasta que no tengamos pruebas fehacientes», añade. Gaya es consciente de la importancia de la educación sobre la violencia de género desde pequeños en la escuela, «aunque esta es responsabilidad de toda la sociedad, no solamente la comunidad educativa, sino también la familia». La consejera quiere dejar constancia de lo dolida que se siente, «era el primer destino de Laura Luelmo, tenía muchísima ilusión con sus clases, me han llegado noticias de que otros colegios de la provincia de Huelva han parado al mediodía para guardar un tiempo de silencio por Laura Luelmo, yo desde aquí los apoyo».

El homenaje concluye con el encendido de velitas, casi todas de color morado, como los pañuelos anudados al cuello de profesores y alumnos, que las van colocando en torno a un enorme lazo pintado a tiza en el suelo. Claveles frescos blancos y morados junto a la pancarta dan su triste adiós a la joven profesora zamorana.