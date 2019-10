Movistar+ cancela el estreno de la serie sobre el doble crimen de Almonte Los familiares de las víctimas se oponen a su difusión y desde la cadena esperan convencerlos para poder emitirla lo ante sposible

Movistar+ ha aplazado el estreno de la serie sobre el doble crimen de Almonte. Así lo ha comunicado la cadena en un escueto escrito que ha hecho llegar a los medios y en el que indica que «no contaba con la autorización de las familias de las víctimas», extremo en el que están trabajando para poder emitir la mini serie lo antes posible.

La producción, que trata sobre el doble crimen de Almonte, en Huelva, debía haberse estrenado el pasado jueves. Pero no fue así. En su lugar, Movistar+ anunció que está trabajando para conseguir el permiso de las familias, quienes se quejaron, sobre todo en las redes sociales, al conocerse el estreno de esta serie. «Ante las declaraciones de familiares de las víctimas, y en virtud de nuestro código editorial, estamos trabajando con Bambú Producciones para aclarar todos los procesos y emitir este contenido próximamente», afirmaban desde la plataforma. «El pudor y el respeto a las víctimas siempres fue una premisa en la realización del documental», añadieron.

La producción, que trata sobre el asesinato de Miguel Ángel y María, padre e hija que murieron tras recibir 151 puñaladas está dirigida por Isaki Lacuesta y producida por Bambú -que ha hecho mini series como «El caso Alcàsser» o «El caso Asunta»- no tiene por el momento fecha de estreno. La serie recoge testimonios de los protagonistas así como escenas rodadas en los lugares donde ocurrió el crimen.

«Cuando empezamos a rodar, los familiares de los fallecidosdecidieron cambiar su política respecto a los medios y no aparecer más, porque consideraron que había sido contraproducente para su política de acusación. Valoramos si esto era un contra que nos hacía abandonar el proyecto y nos dimos cuenta de que no, que tenía mucha fuerza poder contar la historia centrándonos en este personaje (Francisco Javier Medina), y que la acusación tuviera voz a partir de sus abogados», explicó Lacuesta. «Hasta el último momento tuvimos dudas sobre si incorporarlos, porque entendemos que es gente que ha pasado un calvario. Les dimos la oportunidad de hasta el último momento de aparecer y finalmente decidieron que no», añadió Miralles.

Sin embargo, este silencio se ha convertido ahora en una oposición frontal a la emisión: «La miniserie documental de Movistar+ de dos capítulos dirigida por Isaki Lacuesta sobre el crimen de Almonte, no cuenta con la autorización de las familias de las dos únicas víctimas asesinadas en este vil crimen. Cualquier intromisión en el honor de las víctimas será denunciada y llevada a los tribunales», aseguraba el martes en Facebook Aníbal Dominguez, tío y hermano de los fallecidos.

En un gesto de «respeto, para que supieran antes que nadie lo que iba a decir», los productores de «Bajo Escucha. El acusado» enseñaron el documental «a todas las partes: abogados, acusado, famliares del acusado, Guardia Civil y a un representante de Marianela». «Todos nos dieron el okey, la premisa era que no emitiríamos si todos no estaban de acuerdo con que se emitiera», puntualiza Miralles. De momento, los servicios jurídicos de la cadena están revisando el documental para comprobar si es necesario hacer o no alguna modificación, explican fuentes de la compañía.