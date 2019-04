POLÍTICA Nueva fuga en una semana en el Partido Popular de Huelva con la baja de Wenceslao Font El ya ex miembro del equipo de la candidata a la Alcaldía y ex concejal del Ayuntamiento pone fin a su relación con el partido tras tres décadas

M. R. Font @MRosaFont Huelva Actualizado: 16/04/2019 15:55h

El PP de Huelva registra una segunda fuga en apenas una semana, la de Wenceslao Font, miembros del equipo de la candidata a la Alcaldía en la capital, Pilar Marín, y ex concejal de la formación en dos ocasiones bajo mandatos del ex alcalde Pedro Rodríguez.

Font ha entregado un escrito en el Partido Popular onubense para poner fin a su relación con el partido, ha adelantado Huelvahoy, con el que empezó hace tres décadas, justo en la fundación de la formación política.

De momento, Font no ha dado explicaciones de su marcha a poco más de un mes de las elecciones municipales, aunque el descontento podría estar detrás de una decisión que ha sorprendido tanto a la dirección del partido como a buena parte de la militancia en la provincia, que ha recorrido en sucesivas campañas electorales estos años.

Por lo pronto, no se conoce si dejará la política de forma definitiva. La de Font es la segunda baja en las filas del PP en apenas una semana, después de la del ex parlamentario andaluz y ex secretario provincial, Guillermo García Longoria, que ha fichado por Ciudadanos para las municipales de mayo, a las que concurrirá como número dos de la formación naranja.

Font, que fue presidente de Nuevas Generaciones tras la fundación del PP y miembro de los comités ejecutivos nacional y andaluz, fue concejal de Deportes con Pedro Rodríguez y en la última legislatura volvió a entrar en sustitución a Juan Carlos Adame.