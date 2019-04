Huelva Pedro Martín, Interfresa: «El sector fresero estudiará acciones para reparar el daño generado por las denuncias de abusos» Los agricultores de la fresa onubense piden que se aclare qué intereses había tras las denuncias del SAT, que los jueces han archivado

Rosa Font @abcdesevilla Huelva Actualizado: 28/04/2019 08:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Archivan la causa contra un empresario de Huelva denunciado por temporeras

El sector fresero onubense se vio salpicado la pasada campaña por denuncias de supuestos casos de acoso y abusos a sexuales temporeras que apuntaban a una empresa con sede en Almonte. Dos denuncias ya tienen respuesta: han sido archivadas por la autoridad judicial.

¿Cómo ha vivido el sector esta situación?

Lo primero es respetar en todo caso la presunción de inocencia. El tiempo quita y da razones y pone las cosas en su sitio. Hay que evitar lo que ha ocurrido, un juicio social que repercute en personas, que lo han pasado mal, en empresas y en el sector en términos generales.

Además de a la empresa afectada, ¿en qué medida ha afectado al sector?

Se produjo una onda expansiva, que puso al sector en el ojo del huracán. En Interfresa estamos satisfechos pero somos cautelosos hasta que estos archivos provisionales se conviertan en resoluciones en firme. La misma cautela la hubiera pedido para la presunción de inocencia de los afectados.

¿Se refiere del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que acompañaron en el proceso a las denunciantes?

Detrás de esas denuncias estaba el SAT, aunque llamarlo sindicato es insultar a las organizaciones sindicales que sí lo son y actúan con responsabilidad. El SAT, que no tiene representatividad en Huelva, muy a nuestro pesar tiene antecedentes similares que vienen a acreditar que los hechos no eran tales.

El escenario ha dado un giro en pocos meses...

Las propias trabajadoras denunciaron al mismo sindicato por utilizarlas presuntamente —yo sí respeto la presunción de inocencia— porque ellos habrían cometido un delito de apropiación indebida o exigido cantidades de dinero a las trabajadoras. El tiempo va encajando las cosas.

¿Interfresa va a tomar algún tipo de medidas?

A la espera de archivo definitivo para tomar medidas en defensa de los derechos de las personas, entidades y del sector.

¿En vía judicial?

No vamos a perder nuestra forma de actuar en la Interfresa, respetamos de forma escrupulosa las resoluciones judiciales y procederemos en consecuencia, estudiaremos las acciones judiciales que estén en nuestra mano para reparar el daño a la imagen que se haya podido producir y dignificar la imagen del agricultor. No somos una multinacional, son cooperativas y pequeñas explotaciones que no merecen estar señaladas como potenciales criminales.

¿Ve posible reparar el daño?

Se ha causado daño a una persona, a una empresa y hay un tercer aspecto, ya que se atenta contra los mecanismos del Estado de Derecho, al ponerse en tela de juicio a la Guardia Civil, a la Inspección de Trabajo y a la autoridad judicial. Es además un ejercicio de responsabilidad para evitar que vuelvan a actuar esos intereses que haya de fondo porque pueden llevarse por delante a una familia y a un sector. Al mismo tiempo, se bloquea de cara al futuro cualquier elemento que pretenda difamar o aprovecharse del sector.

¿El mercado se ha visto resentido de algún modo, con cierre de puertas en Europa o se han producido pérdidas económicas?

La situación que se dio en la pasada campaña causó malestar en el sector, al verse señalado con el dedo de manera injusta. No se me han transmitido daños desde el punto de vista económico lo que sí ocurrió es que inicialmente se generó un clima enrarecido, ciertas noticias trasladaban prácticas generalizadas y se empezó a señalar al sector de frutos rojos. Sí hemos tenido que aclarar que las cosas se hacen bien en el campo en Huelva, de forma clara y contundente, y acreditarlo, como se ha hecho siempre en el sector.

Tras la mala experiencia de la última campaña, ¿se han habilitado nuevas herramientas en el campo en Huelva?

Hemos puesto en marcha un Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social, un mecanismo que se enmarca en una actuación que nos ha convertido en un sector pionero. Tenemos once consultores de integración, de origen marroquí, que visitan las explotaciones y realizan informes periódicos, y que descongestionan situaciones que se pueden producir en el entorno laboral. Hemos formado además a unos 600 manijeros o mandos intermedios.

En este tiempo de rodaje del plan ¿se ha detectado alguna situación anómala?

Desde Interfresa partimos de tolerancia cero con situaciones delictivas y no se han detectado. En una actividad en la que trabajan 100.000 personas puede haber garbanzos negros, pero el sector tiene hecho sus deberes y tiene establecido un protocolo de actuación para responder en el caso de que se detecte una situación de acoso que no se ha producido hasta ahora.