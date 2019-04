Seguridad ciudadana La Policía advierte al Ayuntamiento que no cubrirá los servicios extraordinarios de la Romería del Rocío Agentes almonteños del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Andalucía denuncian irregularidades y la precariedad con la que afrontan su labor diaria y dicen sentirse «engañados y manipulados» por el Consistorio

Miguel A. Jiménez @mangeljimenez Almonte Actualizado: 06/04/2019 08:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Falta de agentes, de sistemas de seguridad que protejan los edificios de la jefatura de la Policía Local tanto en Almonte como en El Rocío y Matalascañas, equipos de transmisiones obsoletos, vehículos que incumplen con los requisitos y otros inservibles por falta de mantenimiento, ausencia de protocolos de actuación, de programas de gestión y otras muchas carencias componen el día de la Policía Local de Almonte, según la denuncia que han hecho llegar a ABC un nutrido grupo de agentes que forman parte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Andalucía (SPPME-A). La situación de hartazgo ha llegado a tal punto que no descartan movilizaciones «severas y contundentes» y no garantizan cubrir los servicios extraordinarios de la Romería del Rocío.

«Nos sentimos engañados y manipulados por el equipo de Gobierno», aseguran en referencia a las múltiples reuniones mantenidas, entre otros representantes municipales, con el concejal de Hacienda para tratar la valoración de los puestos de trabajo, una promesa que se realizó al cuerpo y que, según el sindicato, no sólo no se ha cumplido, sino que «están toreando a los representantes sindicales». «Lo advertimos desde ya, los policías van a estar, sí, pero los que hay no son suficientes y no están dispuestos a realizar servicios extraordinarios y a sacarle las castañas del fuego al Ayuntamiento mientras nos siga engañando».

Este sindicato, que aglutina al 85% de la plantilla de agentes municipales de la localidad del Condado, decidió durante la celebración de su última asamblea general tomar medidas tras «haber aguantado que llegara este momento al máximo», ya que, además de la reiteración de un notable número de circunstancias que estarían alimentando la precarización de las condiciones de trabajo de estos agentes, estos también denuncian irregularidades en el cobro de la productividad o en el mantenimiento de los vehículos.

Vehículos oficiales reparados en talleres clandestinos

«Han llevado las motocicletas a arreglar a un taller clandestino», denuncian estos agentes, que narran cómo el mismo día en el que una pareja de agentes regresaba a la jefatura tras haber procedido al cierre de un establecimiento ilegal de reparación de vehículos, se les dio la orden de acudir a otro taller clandestino para recoger las motos que previamente se habían llevado allí para reparar ya que, ante el mal estado que presentaban, la plantilla se había negado a utilizarlas.

El hecho, que se habría producido hasta en dos ocasiones y que puso en un brete a los agentes que tuvieron que acudir a dicho taller a por las motocicletas, fue transmitido «al político», que «se echó las manos a la cabeza», aunque según estos agentes no ha habido consecuencia alguna.

También narran cómo los vehículos se han llevado a un instituto de enseñanza secundaria de la localidad para que los alumnos realicen las revisiones, algo que inquieta a los agentes, ya que las revisiones no les ofrecen las garantías suficientes.

Remuneraciones a mandos injustificadas

En cuanto a los pagos en concepto de productividad, desde el SPPME-A explican que, según el reglamento, los sindicatos tienen derecho a recibir una memoria explicativa acerca de los servicios que dan lugar al cobro de la productividad. Sin embargo, los agentes aseguran que llevan tres años solicitando esta memoria sin recibir documento alguno.

Las alarmas saltaron tras el cobro, por parte de «varias personas de jefatura» de «cantidades dinerarias desorbitadas» correspondientes a servicios presuntamente prestados en septiembre de 2017. Sin embargo, «no había horas en el mes para cubrir esas cantidades dinerarias según el cuadrante», explican desde el sindicato, algo que se transmitió al concejal correspondiente. «En principio se dio como solución que todo el mundo rezara en el cuadrante según el pacto de productividad, con el objetivo de autofiscalizarse», aunque a día de hoy, según critican, en el cuadrante no aparecen los cargos directivos mientras, «curiosamente, parte de esos señores siguen percibiendo cantidades que hoy día no tiene explicación».

Plantilla insuficiente

Por otro lado, el SPPME-A denuncia la «falta de planificación y la dejadez que existe en la jefatura» de la Policía Local de Almonte, a la que acusa de improvisar frente a situaciones que se repiten cada año como la Romería del Rocío, la feria o el aumento de población que se produce en verano en el núcleo costero de Matalascañas.

Los agentes se confiesan «quemados» ante la presión que supone afrontar con una plantilla de 40 profesionales servicios que deberían estar prestando 80. Las jubilaciones y prejubilaciones han ido mermando una plantilla que no se ha repuesto, según el sindicato, y los servicios se están cubriendo «con extras a mansalva».

También afean la actitud del Ayuntamiento, que destina cada mañana entre 12 y 14 agentes a servicios en los colegios, algo que achacan al «cumplimiento de una promesa electoral» y que consideran «una falsa realidad» ya que «por la tarde y por la noche no hay policía». «Cada mañana le puede estar costando al Ayuntamiento unos 1.200 euros en extras», detallan.

Medios obsoletos

En cuanto al estado de los medios técnicos, los equipos de transmisiones, cuyo deficiente funcionamiento obliga a los agentes a llamarse entre ellos con sus propios teléfonos móviles, son también motivo de queja por parte del sindicato, como lo es también la situación en la que se encuentran los vehículos con los que tienen que patrullar.

En este caso, los agentes explican que los últimos vehículos proceden de un renting y no venían equipados con los enseres policiales, por lo que estos han sido instalados con «puentes» de «vehículos antiguos que teníamos» y «les han puesto una pegatina con el escudo de la Policía Local». «Las instalaciones no están homologadas», advierten, al tiempo que recuerdan que «no va a ser la primera vez que un patrullero salga ardiendo».

Para estos agentes tampoco es de recibo que no cuenten con un programa de gestión ni protocolos establecidos, lo que hace que la responsabilidad ante cualquier error de procedimiento recaiga sobre el agente. «Después de lo que pasó con el cuchillo –en referencia al cuchillo hallado en el callejón de Los Granados que fue objeto de denuncia por parte de los familiares de las víctimas del doble crimen de Almonte-, que no hayamos tenido un curso o indicaciones sobre la cadena de custodia de cualquier prueba o elemento es una barbaridad», reconocen los agentes, que lamentan «la falta de planificación y la dejadez que existe en la Jefatura».