Doble crimen de Almonte La Policía Local de Almonte no realizó ningún registro documental del hallazgo del cuchillo El abogado de la acusación del doble crimen solicita diligencias para que se aclare el procedimiento y llamará a declarar a la jefa del cuerpo policial municipal y al concejal de Seguridad Ciudadana.

Miguel A. Jiménez

@mangeljimenez Almonte Actualizado: 14/12/2018 17:06h

La declaración llevada a cabo por los dos agentes de la Policía Local de Almonte que extrajeron un cuchillo de una alcantarilla del Callejón de los Granados, a unos 300 metros de la residencia del único encausado por el doble crimen de Almonte, ha culminado con los abogados de la defensa – Rivera Zarandieta y Baena Bocanegra- saliendo de forma atropellada de los juzgados de La Palma del Condado y asegurando estar «un poco cabreados» y con el abogado de la acusación, Luis Romero visiblemente perplejo ante la cantidad de interrogantes que se abren a raíz de la comparecencia de los agentes.

«Vamos a solicitar diligencias para que se practiquen en esta pieza separada», adelantaba Romero a su salida del juzgado, donde los dos agentes han sido incapaces de aclarar por qué no se llevó ningún tipo de registro ni de la llamada de aviso, ni de la extracción del cuchillo, ni siquiera de la identidad del guardia civil de puerta que presuntamente habría declinado quedarse con el arma cuando se la llevaron tras su hallazgo, según la versión de los agentes, quienes han mantenido que «fue cosa de ellos dos, que no avisaron a su jefa ni a ningún superior». «Les he preguntado por qué no hablaron con algún superior o con la UCO. No es lo normal», critica Romero.

«Han llegado a decir que el depósito donde están esos objetos no lleva ningún registro», ha explicado el abogado de la familia de las víctimas del doble crimen, quien ha ilustrado su indignación alegando que «hasta en las oficinas de objetos perdidos hay una referencia para un simple paraguas».

Durante la vista, se han vivido momentos de tensión ocasionados por el hecho de que los abogados de la defensa de Francisco Javier Medina quisieran que la jueza instructora estableciese este asunto como una pieza independiente de la pieza principal del doble crimen de Almonte, algo que la titular de la sala ha rehusado. Según fuentes judiciales, tanto Zarandieta como Baena Bocanegra, con una actitud nerviosa y desafiante, han intentado monopolizar la atención de la jueza hasta el punto que Luis Romero ha tenido que interpelar a la magistrada varias veces para poder intervenir.

¿El arma homicida?

En la vista ha estado presente Pablo Mora en calidad de representante de la Fiscalía, quien también ejerció esta función durante el proceso del doble crimen de Almonte que se celebró durante el mes de octubre de 2017.

Sobre si las dimensiones del cuchillo entregado en el Juzgado de La Palma del Condado ayer por la jefa de la Policía Local de Almonte, Francisca Borrero, y otro agente, Luis Romero ha dicho no poder aportar más datos y estar a la espera de los análisis periciales que se habrán de practicar sobre este objeto.

«Lo que nos importa ahora mismo es por qué extrajeron ellos el arma, por qué no avisaron a la Guardia Civil, por qué ahora no pueden identificar al guardia que les atendió, por qué no avisaron a algún otro superior de la Guardia Civil y por qué no informaron a su jefatura», ha resumido Luis Romero, que insiste en el hecho de que no dejaran constancia «por escrito o en algún programa informático» del hallazgo y del depósito del arma.

Sí que tiene interés en saber si el objeto hallado en la alcantarilla es el arma homicida uno de los abogados de la defensa, Juan Ángel Rivera Zarandieta, quien a su llegada al juzgado ha manifestado que es «nuestro único interés», y que el proceder de la Policía o de la Guardia Civil «para nosotros es irrelevante en este momento». «Si se aproxima a 1,6 centímetros en el ancho de hoja puede tener relación, si no, todo lo que está pasando aquí es una auténtica vergüenza», ha espetado a los medios, a los que ha culpado de la intranquilidad que pueda estar padeciendo su cliente, Francisco Javier Medina, único encausado por el doble crimen, y de la influencia que puedan estar ejerciendo sobre el Supremo, que en estos días delibera acerca de la repetición del juicio en el que Medina fue declarado absuelto por un jurado popular.

«No nos da ningún miedo – que se repita el juicio-, aunque sería la primera vez que por la influencia de los medios y demás se consiguiera revocar una sentencia y eso sería un auténtico despropósito». Del mismo modo se ha expresado al valorar la decisión del fiscal de adherirse a la solicitud de la familia de las víctimas. «No debería haberlo hecho, pero lo ha hecho. Es un despropósito», ha vuelto a criticar.