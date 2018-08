El PP llevará al Parlamento andaluz el caso Costa Doñana Preguntará al consejero de Medio Ambiente si la Junta permutará por suelo público las 700 hectáreas donde se proyectó el complejo turístico

María Jesús Pereira

Hace treinta años, el caso Costa Doñana -el macrocomplejo turístico que se proyectó cerca del parque nacional- fue objeto de sesiones en el Parlamento andaluz. El caso podría volver de nuevo al Parlamento autonómico, ya que el Partido Popular ha anunciado que preguntará al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, sobre el acuerdo de permuta que la Junta habría alcanzado en 1993 con los propietarios y por el cual éstos entregarían las 700 hectáreas donde se proyectó el complejo a cambio de recibir 1.400 hectáreas de suelo público en Almonte y Moguer.

La diputada popular Carmen Crespo ha calificado de «grave» este asunto «porque si finalmente se produce una sentencia parecida a la del centro comercial Nevada, la Junta podría tener que pagar casi 200 millones de euros de indemnización al promotor».

Si no hay adelanto electoral, el grupo parlamentario popular presentará en el primer Pleno de septiembre una pregunta para el consejero de Medio Ambiente «con el fin de saber si finalmente la Junta llevará a cabo la permuta de los suelos que acordó en 1993 y qué consecuencias podría tener no ejecutar ese acuerdo». Los propietarios han exigido en los tribunales el cumplimiento de este acuerdo de permuta y, que de no producirse, sean inmdenizados.

A juicio de Carmen Crespo, «todo este asunto no se ha llevado con transparencia por parte de la Junta, a pesar de que estamos hablando de un tema que puede tener consecuencias judiciales graves que pueden afectar económicamente a los andaluces. Lo que está en cuestión es la gestión de los recursos económicos de la Junta y ya hemos visto cómo dilapida la Junta el dinero, como ocurrió con el AVE Sevilla-Antequera, que debido a una nefasta gestión nos ha terminado constando 350 millones de euros».