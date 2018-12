Laura Luelmo Los sindicatos avisan: el módulo de la prisión de Huelva donde está Bernardo Montoya es «un polvorín» Acaip señala que la Enfermería está con media plantilla de baja tras el intento de envenenamiento a los sanitarios y ahora se traslada a un interno que agredió a un funcionario

El sindicato Acaip ha denunciado situación que se vive en la enfermería de la prisión de Huelva, donde se encuentra internado el autor confeso del crimen de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, al que ahora se ha trasladado a un interno -con antecedentes por delitos contra la libertad sexual- que agredió hace una semana a un funcionario de prisiones.

«El módulo de Enfermería en un verdadero polvorín de consecuencias imprevisibles», ha avisado la organización sindical para exigir a Instituciones Penitenciarias que «tome medidas inmediatas» para mejorar la seguridad del centro y la de los propios trabajadores y «no empeorándolas como ha ocurrido con las decisiones adoptadas por la dirección del centro».

Hace justo una semana se produjo el ataque al funcionario por parte del referido recluso, S.M. de origen senegalés, que propinó un puñetazo en la cara y sin mediar palabra al trabajador, provocándole lesiones tanto físicas como psicológicas lo mantienen de baja laboral.

Este interno no ha sido trasladado a otro centro penitenciario por «los graves incidentes» que protagonizó, dando así la imagen de que «agredir a un funcionario de prisiones en este país sale gratis, por la poca o nula transcendencia jurídica que supone este tipo de incidentes, no solo penal al no tener reconocido la figura de autoridad que conllevaría una mayor protección jurídica del trabajo que sino también penitenciaria al no tener esta agresión a un trabajador del centro, una respuesta inmediata por parte de instituciones penitenciarias».

El recluso ha sido trasladado al módulo de Enfermería, sin que se conozca – ha señalado Acaip- la razón del mismo «ni mucho menos entendemos en la galería donde ha sido alojado».

En ese sentido, ha considerado que «se pone en peligro la seguridad del centro y la de los propios trabajadores al entender que no es un módulo adecuado dada la peligrosidad demostrada» por el interno en su corta estancia en prisión y por «la alarmante falta de personal sanitario» tras el intento de envenenamiento del personal sanitario el pasado mes de noviembre.

El supuesto envenenamiento, que se encuentra bajo investigación, ha provocado que más de la mitad de la plantilla del servicio sanitario esté en situación de incapacidad laboral, mientras que la gestión actual del módulo de enfermería del centro que provoca que alrededor de 120 internos se desplacen hasta dicho módulo a diario. En este punto, ha denunciado «la desprotección» de los funcionarios.