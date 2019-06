Resultados Elecciones Municipales en Jaén 2019 El alcalde de Jaén advierte a Cs de que gobernará en solitario si no acepta su oferta de concejalías La formación liberal exige al regidor las áreas de asuntos sociales, empresa y deportes

Sobre la reunión del alcalde de Jaén, Julio Millán, y la portavoz de Ciudadanos (Cs), María Cantos, penden amenazas recíprocas: la dirigente liberal ha advertido de que romperá el acuerdo de gobierno si no consigue las concejalías acordadas y el regidor ha replicado que está dispuesto a gobernar en solitario si hoy mismo la formación que le aupó al poder no acepta su contraoferta, que no incluye áreas que su socio considera irrenunciables.

Julio Millán entiende que la concesión de las concejalías exigidas por Ciudadanos (asuntos sociales, empresa y deportes) implicaría un desequilibrio favor de la formación liberal, que ha obtenido 4 concejales, la misma cifra que en Granada, cuyo Ayuntamiento gobierna, empero, el cabeza de lista de Ciudadanos, Luis Salvador. Para Cantos, sin embargo, se trata de una propuesta generosa, tanto más cuanto que ha decidido no exigir también urbanismo.

La crisis de gobierno se ha producido tan sólo 4 días después de que PSOE y Ciudadanos alcanzaran un acuerdo para cogobernar durante el mandato municipal. Ciudadanos ha esgrimido como causa que Julio Millán ha incumplido el acuerdo verbal alcanzado en la fase de la negociación en la que cabía la posibilidad de que la formación liderada por María Cantos pactara con el grupo popular. En ese momento, según la formación liberal, Millán accedió al conjunto de las peticiones.

El alcalde ha puntualizado, no obstante, que lo que firmó con Ciudadanos es un compromiso sobre aspectos programáticos en el que no se especificaba el reparto de concejalías, que en cada caso tendría en cuenta el perfil más idóneo para el cargo. Y ha sugerido que, a la hora del reparto, debe quedar claro que el PSOE es el grupo mayoritario gracias al apoyo de 20.000 jiennenses, que son, ha aclarado, los que le han llevado a la alcaldía.

De ahí que esté dispuesto, si Ciudadanos rechaza su propuesta, a gobernar en solitario, lo que resultaría complejo si se tiene en cuenta que la suma de concejales de los tres grupos conservadores (PP, Ciudadanos y Vox) supera a los de las fuerzas de izquierdas. Esto obligaría al hipotético equipo de gobierno socialista a alcanzar acuerdos con alguna de ellas para aprobar cualquier medida en los plenos municipales.

Julio Millán no tendría, empero, que preocuparse de un escenario probable, la moción de censura, porque la portavoz de Ciudadanos ha asegurado que su grupo no contempla esta posibilidad. Además, el portavoz del grupo popular, Javier Márquez, ha asegurado que en modo alguno apoyará una moción auspiciada por la formación liberal, a la que recomendado que permanezca en la oposición si no está conforme con el PSOE.