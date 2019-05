Tribunales El alcalde de Linares dice que «huele muy mal» el archivo de la causa de la dirigente socialista Pilar Parra El abogado de Juan Fernández considera «impensable» que la vicepresidenta de la Diputación desconociera los pagos

Javier López Jaén Actualizado: 09/05/2019 18:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Indefenso, decepcionado y frustrado». Así ha dicho sentirse el alcalde de Linares, Juan Fernández, por la decisión de la jueza que le acusa de presunta malversación de caudales públicos de archivar la investigación abierta en su misma causa a la vicepresidenta de la Diputación de Jaén Pilar Parra, encargada de firmar los cheques que él cobraba. Al igual que el regidor, su letrado, Javier Pulido, ha mostrado extrañeza por la aceptación de la palabra de la dirigente socialista.

Para el letrado, es «impensable» que el grupo municipal socialista no se diera cuenta de que el alcalde percibía fondos, cuando, según la acusación, el cobro se ha prolongado durante 7 años. Máxime cuando el órgano está sujeto a la justificación de cuentas. Pulido ha resaltado el sinsentido de que un presunto delito económico cristalice fuera de control «de la noche a la mañana». A su juicio, el pago contaba con el permiso correspondiente.

Tras pedir al juzgado el sobreseimiento de la causa, el abogado ha puntualizado que su cliente no es el alcalde de Linares, sino el ciudadano Juan Fernández, toda vez que no se juzga a su defendido por hechos relacionados con su gestión al frente del consistorio. En realidad, según Pulido, se la juzga por hechos que no constituyen un ilícito penal. Razón por la que ha criticado también que la jueza haya decretado que la vista se celebre con jurado.

La decisión de la jueza «huele muy mal», según Juan Fernández, para quien es sorprendente que no haya cuestionado el testimonio de la vicepresidenta de la Diputación y del tesorero del grupo municipal, Luis Moya, quienes expresaron en la toma de declaraciones que desconocían que el alcalde hubiera percibido fondos del grupo por valor de 100.300 euros. Para Fernández también resulta extraño que el sobreseimiento de la causa de Pilar Parra coincida con el inicio de la campaña de las elecciones municipales, dado que forma de una candidatura del PSOE.

«Quiero pensar que la justicia es justa y que el complot y la mentira no puede ganar a la verdad», ha dicho, en referencia explícita a Parra y al secretario general de PSOE de Linares, Daniel Campos, al que ha reprochado su «falta de valentía» y al que ha aclarado que, a pesar de la querella, no ha conseguido inhabilitarlo antes de las elecciones municipales, a las que concurre como cabeza de lista de su nueva formación política, Linares Primero.

Al objeto de defender su nombre, el alcalde ha resaltado que durante sus 20 años como regidor ha gestionado 1.000 millones de euros de manera honesta. Lo que significa, ha añadido, que en modo alguno estaría dispuesto a perder su crédito por «unos cuantos miles de euros» procedentes del grupo municipal al que pertenecía. Ha lamentado, empero, que la jueza sí haya dado pábulo al testimonio en este sentido de los dirigentes socialistas.