CRISIS DEL PSOE Alcalde de Linares: «Quien ha urdido mi expulsión del PSOE es Pilar Parra, títere del secretario general» Juan Fernández asegura que no dimitirá y sopesa presentarse por otra formación a las elecciones municipales

Javier López

Jaén Actualizado: 11/08/2018 09:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de Linares, Juan Fernández, asegura que no dimitirá tras ser expulsado del PSOE por presuntas irregularidades contables, que él niega. Asegura que la causa real es su oposición a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y advierte de que sopesa presentarse a las elecciones municipales con otra formación.

Su propio grupo amenaza con presentar una moción de censura contra usted.

Quienes han tenido esa idea son cuatro maliciosos ignorantes. Quieren que dimita, pero voy a seguir como alcalde los ocho meses que me quedan. Y si los concejales traidores cumplen su amenaza de abandonar sus delegaciones, mejor. Es muy posible que el ayuntamiento vaya mejor sin ellos.

¿Asumirá todas las competencias?

En realidad quienes sacan adelante la gestión de varios de estos concejales son los técnicos municipales, de modo que si quieren abandonar su responsabilidad, que lo hagan. Pero que no esperen que yo dimita para que me sustituya una concejala que, si consigue la alcaldía, no tendría tiempo para ir de tiendas.

¿Esperaba este desenlace?

Sí. Esta gente, que es una bocazas, lo anunciaba desde hace tiempo. Así que a partir de ahora seré un alcalde socialista independiente y libre, que es algo de lo que no pueden presumir los que me han expulsado del PSOE.

Le acusan de presuntas irregularidades contables con los fondos de su partido.

Si creen que he cometido un delito deberían de presentar una querella contra mí en el juzgado. Pero saben que llevo 40 años en el PSOE y que nunca me he llevado nada. Y también saben que las facturas tenían que validarse con dos firmas, la mía y la de la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, así que, si le aplican el mismo criterio que a mí, ella también debería ser expulsada.

¿Por qué cree que no se lo aplican a ella?

Porque la urdidora de todo esto es Pilar Parra, que es títere del secretario general socialista de Jaén, Francisco Reyes, que a su vez lo es de Susana Díaz. Y del que sea. Paco Reyes no tiene problemas con las chaquetas. Se pone la que más le convenga en función de quien mande en el PSOE.

¿Cree que la presidenta de la Junta de Andalucía está detrás de su expulsión?

Ella no se ha atrevido a venir a Linares durante su mandato porque sabe que ha engañado a la ciudad. La Junta incumple proyectos prometidos hace 14 años. Si puedo decir esto es porque ni soy esclavo ni estoy a sueldo de Susana Díaz.

¿Cree que su situación actual se deriva de las críticas que ha hecho a su propio partido?

La función del gobernante no es la de aplaudir a los suyos si no lo hacen bien. Si me expulsan por indisciplina, lo acepto, pero mi honor no se toca. Y se ha tocado. Han dicho cosas de mí que tendrán que explicar en el juzgado.

¿Se presentará como candidato por otra formación?

Tengo algunas opciones políticas que ahora me voy a plantear. He ganado cinco elecciones consecutivas y sé que la gente de Linares no me ha dado la espalda. El PSOE ha matado al mensajero, pero lo ha hecho tarde: la carta ya ha llegado al pueblo. Linares no se va a dejar engañar por quienes están a sueldo de la Diputación y de la Junta de Andalucía.