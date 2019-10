JAÉN Vox asegura que el vecino de Cazalilla que quema camisetas del Barça en un vídeo no es afiliado suyo La formación conservadora lamenta la utilización de sus siglas y aclara que no comparte el mensaje

El revuelo levantado por la hoguera alimentada con camisetas del Barça encendida por un vecino del municipio jiennense de Cazalilla ha motivado que Vox haya aclarado que Joaquín I. M., el hombre que ha publicado un vídeo en su página de Facebook en el que quema ropa del Fútbol Club Barcelona, no pertenece a su organización.

La formación política ha salido así al paso de las críticas generadas por la publicación del vídeo, que cuenta con más de medio millón de visitas, en el que el autor se proclama presidente de este partido en el municipio jiennense de Cazalilla y justifica la pira como un acto simbólico para que arda la independencia.

La formación conservadora ha aclarado que esa localidad no cuenta con presidente ni tampoco con coordinador. «De hecho, no existe la figura a la que este señor se refiere en nuestra organización territorial. Por lo tanto, este señor no es ni ha sido nunca presidente de Vox», ha expuesto.

El partido presidido en España por Santiago Abascal ha añadido que Joaquín I. M. no es siquiera afiliado de Vox, formación que, según ha resaltado, «no comparte ni la forma ni el fondo del mensaje grabado por esta persona».

La formación ha lamentado que este vecino del municipio utilice a Vox para convertir en viral en las redes sociales un vídeo en que quema camisetas del Barça, su antiguo equipo, mientras enarbola una bandera de España preconstitucional.