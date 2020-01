RELIGIÓN Bieito Rubido advierte en Baeza del peligro que corre la libertad religiosa en España El director de ABC propone en Baeza que los católicos combatan el laicismo sin radicalidad

Javier López Jaén Actualizado: 26/01/2020 00:01h

El director de ABC, Bieito Rubido, ha intercalado a San Lucas y a Kant en el epílogo de la conferencia sobre el ataque a la libertad religiosa en España que ha impartido en Baeza a instancia de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Al evangelista lo ha mencionado porque en torno a su relato del nacimiento de Jesús se ha fundado la cultura occidental. Y al filósofo alemán porque cimentó su pensamiento en la buena voluntad. La que le falta a un laicismo agresivo que el conferenciante ha pedido combatir desde la calma.

Precisamente, el presentador del acto, Antonio Sánchez Díaz, ha elogiado del periodista su valentía tranquila, así como la talla intelectual y humana de un hombre al que, según ha expuesto, «no le hace falta alzar la voz» para defender su creencia en un entorno hostil para los católicos. Tan hostil que en su turno de palabra el conferenciante ha asegurado que pone en riesgo la libertad religiosa, que es, a su juicio, la más importante de las libertades.

En este sentido, Rubido ha señalado que en la España actual no es la economía o la unidad territorial lo que está en cuestión, sino el concepto de libertad. Aquí, ha dicho, no se permite la discrepancia: el que se opone al poder es anatemizado, perseguido. Incluso por el el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien «descalifica a cualquier persona que no piense como él».

«Me preocupa la amenaza a la libertad religiosa», ha admitido. Un temor apuntalado en un real decreto publicado en el BOE del 12 de enero que anuncia que el ministerio de la Presidencia asume a partir de ahora el desarrollo de la planificación sobre esta materia. Como quiera que su titular es Carmen Calvo el director de ABC ha pronosticado que se producirá un mayor control ideológico de las confesiones, «especialmente de la iglesia católica».

La vicepresidenta es la mano ejecutora, pero la hoja de ruta para expandir la laicidad la marca, según Rubido, el último libro del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, teórico de un laicismo radical cuya metástasis se extiende a la educación -la asignatura de Religión no será evaluable- e incluso a los hospitales, como demuestra el hecho de que un socio del PSOE, Compromís, cuestione la presencia en ellos de los capellanes.

De esta manera, el Gobierno pretende, según el director de ABC, enfrentar de nuevo a las dos Españas, «a los que creen en Dios con los que no creen». Ante esto, ha sugerido no caer en la trampa, sino seguir la enseñanza compasiva de Jesús en Galilea, donde esparció perdón y bondad. «Debemos responder de una manera civilizada, ponderada, educada, reflexiva». Por una razón moral: «Para combatir el mal hay que atacar con el bien».