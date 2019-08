SUCESOS Descartan la violencia machista como causa de la muerte de una pareja en su vivienda de La Carolina La subdelegada del Gobierno admite que la mujer había recibido protección por presunto maltrato hasta 2011

El estado de descomposición de los cadáveres del hombre de 60 años y la mujer de 43 años que han sido hallados en la vivienda donde residía la pareja en la ciudad jiennense de La Carolina denota que el fallecimiento de ambos se produjo hace semanas. La causa del óbito la determinará el informe forense, si bien la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha descartado en principio la violencia machista, aunque ha puntualizado que la mujer había denunciado en el pasado a su pareja.

En concreto, entre 2004 y 2011 la fallecida estuvo inserta en el sistema de protección desarrollada por las administraciones públicas para víctimas de violencia machista. A partir de ese año no constan nuevas denuncias por lo que decayeron las medidas para protegerla. En cualquier caso, la subdelegada ha aclarado que esta muerte no engrosa la cifra de víctimas del maltrato por cuanto los signos evidencian que no se ha producido en este caso.

¿Qué signos?: la Guardia Civil encontró la vivienda en orden y a los cadáveres en habitaciones distintas. Además, la casa estaba cerrada por dentro, lo que descarta también que la muerte de ambos haya sido un crimen. «No ha habido muerte violenta», ha resaltado la subdelegada, que ha añadido que los cadáveres de ambos son ahora objeto de estudio por parte de los forenses para determinar el factor del fallecimiento.

Mientras los médicos forenses analizan los cuerpos, la Guardia Civil investiga el suceso. Lo hace, en concreto, su unidad de policía judicial, que lleva a cabo hoy una segunda inspección ocular en la vivienda de la calle Pedro Delgado en la que fueron descubiertos los cadáveres tras denunciar vecinos ante la Policía Local el fuerte olor que desprendía la casa.