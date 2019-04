ELECCIONES GENERALES Una diputada del PSOE de Jaén dice que patria es «que dos chicas puedan casarse» Laura Berja critica a quienes limitan el concepto de España a la bandera

La diputada electa del PSOE de Jaén Laura Berja, que formará parte del grupo parlamentario socialista en el Congreso, ha expuesto que el concepto de patria, para los socialistas, es que «dos chicas puedan casarse». También lo es «la igualdad, la educación pública y de calidad, la sanidad universal y gratuita, la diversidad y el liderazgo en trasplantes». Ha añadido, además, que la patria «es un lugar donde podamos decidir morir dignamente a través de la eutanasia».

Berja publicó esta reflexión el día de las elecciones generales en la página de Facebook del PSOE de Linares, donde contrapuso su idea de patria a la de aquellos, en alusión a los partidos de derechas, que circunscriben el concepto de patria española a la bandera. Tras lo que pronosticó la victoria de un partido que ha sobrevivido «a guerras, represión y una dictadura», cuyas gentes, en su opinión, son las que han «construido la democracia».

Para la diputada la derecha representa la España descrita por Miguel Delibes en su novela Los santos inocentes. En concreto, «la de los señoritos, la de la servidumbre, la del desprecio al obrero, al campesino. La del desprecio a todos los que no pensamos como ellos». De ahí que haya aclarado a los conservadores que su formación no permitirá «que hagan de nuestro país un país decadente». Lo ha advertido con una cita de La Pasionaria: «No pasarán, compañeros, no pasarán».

La estrategia del miedo a la derecha ha generado unos excelentes réditos al PSOE de Jaén, que ha conseguido tres de los cinco representantes políticos de la provincia en el Congreso. En concreto, además de Laura Berja, ha resultado electos sus correligionarios Felipe Sicilia, que encabezaba la candidatura, y Juan Francisco Serrano. Los dos restantes son la popular María Luisa del Moral y María Adán, de Ciudadanos.

El PSOE ha conseguido la victoria en 95 de los 97 municipios jiennenses, lo que evidencia la hegemonía en la provincia de esta formación política, la única que ha gobernado la Diputación desde que se reinstauró la democracia. Únicamente en dos pequeños municipios, Iznatoraf y Aldeaquemada, han vencido otras opciones políticas. En el primero, el PP, y en el segundo, Ciudadanos. En Linares, cuna de Laura Berja, los socialistas han ganado con holgura.