Espían al alcalde de Jamilena en dependencias del Ayuntamiento Crispín Colmenero presenta una denuncia tras descubrir una grabadora en funcionamiento

El alcalde en funciones del municipio jiennense de Jamilena, Crispín Colmenero, ha sido espiado en dependencias municipales. El regidor ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil tras encontrar una grabadora en funcionamiento en un mueble de su despacho. Para el dirigente del PP es un caso de extrema gravedad. Colmenero no responsabiliza directamente a nadie, si bien ha apuntado que quien haya perpetrado el delito es alguien interesado en conocer interioridades de la gestión del Ayuntamiento.

Crispín Colmenero ha expresado su sospecha de que el espionaje se ha llevado a cabo durante meses, dada las numerosas grabaciones descubiertas por la Guardia Civil cuando el alcalde, en el puesto de la ciudad jiennense de Martos, le pidió que autorizara a desprecintar la bolsa en la que había sido introducida la grabadora por los agentes tras la interposición de la denuncia.

La grabadora estaba en la parte superior de un mueble de dos metros de altura situado entre la mesa de plenos y la de su despacho, que accidentalmente está ubicado en el auditorio municipal, dado que en el edificio del consistorio se llevan a cabo obras de reforma.

La investigación de la Guardia Civil comprende la toma de huellas dactilares de la grabadora y la escucha de las grabaciones. Al respecto, el alcalde en funciones ha aclarado que no tiene nada que ocultar, por lo que no teme que se vuelvan en su contra. En este sentido, ha puntualizado que, aunque desconoce el contenido, está tranquilo porque de las conversaciones que ha mantenido tanto con concejales como con vecinos del municipio no se derivan actitudes irregulares en el ámbito económico, social y personal.

Para el regidor, no obstante, puesto que las conversaciones son privadas, su hipotética publicación, si han sido captadas de manera ilegítima, constituye un delito. Así lo ha manifestado tras prestar declaración ante la Guardia Civil, cuerpo que, según el alcalde, avanza rápidamente en la investigación instancia de la Audiencia Provincial, organismo encargado de instruir la causa.