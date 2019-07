ECONOMÍA Jaén moviliza de nuevo al sector del aceite de oliva para combatir el bajo precio del producto en origen Las organizaciones agrarias UPA y COAG convocan una manifestación en Sevilla para el 9 de julio

El sector del olivar suma adeptos para la gran manifestación que tendrá lugar el próximo 9 de julio en Sevilla para exigir a la Junta de Andalucía que respalde medidas que repercutan en la subida del precio del producto, que en la actualidad se vende a una media de 2,1 euros por kilo, en el límite de la rentabilidad. De la movilización, promovida por UPA y COAG, se ha desmarcado Asaja, la otra gran organización agraria.

El Ayuntamiento de Cazorla y los sindicatos de clase han mostrado su apoyo a la movilización en base a que el descenso del precio pone en peligro al olivar tradicional. De ahí su respaldo a las organizaciones convocantes, que reclaman potestad para la autorregulación del sector al objeto de retirar parte del producto del mercado para evitar las oscilaciones del precio.

La UPA ha defendido la necesidad de continuar la hoja de ruta acordada en mayo para evitar que el precio del aceite de oliva se reduzca aún más. El programa aprobado hace 2 meses establecía movilizaciones en Jaén, Sevilla, Madrid y Bruselas. La primera constituyó un éxito: más de 5.000 olivareros se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno de la ciudad jiennense, capital de la provincia con mayor producción oleícola del mundo.

«No vamos a parar de defender al sector, a la agricultura familiar y al olivar tradicional en la calle», ha advertido la UPA, que ha puntualizado, empero, que no se cierra al diálogo. En este sentido, la organización ha resaltado que las movilizaciones son compatibles con las negociaciones. De hecho, el sector ha mantenido diversas reuniones con representantes políticos a fin de establecer una estrategia común para resolver el problema del precio en origen.

En concreto, las organizaciones integrantes de la mesa de interlocución agraria han mantenido encuentros con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. A ambos ha agradecido la UPA su colaboración, si bien les ha recordado que en el marco de sus competencias políticas tienen la posibilidad de implicarse de manera más decidida a fin de revertir la situación.

La «crisis injustificable hace más necesaria que nunca una gran movilización en la calle del sector», ha expuesto la UPA, que ha reivindicado el incremento del precio del aceite de oliva, al tiempo que ha criticado a quienes no secundan la movilización. En su opinión, las razones de quienes no están de acuerdo con la manifestación de Sevilla no están relacionadas con la defensa del olivar tradicional.