SOCIEDAD La Junta de Andalucía gasta más de 14.000 euros en el lema contra los piropos Una diputada reprocha la imagen errónea que la campaña Fauna callejera ofrece de la mujer y del hombre

Javier López

El coste del lema y del desarrollo de la imagen de la campaña Fauna callejera, impulsada por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía para erradicar el acoso a las mujeres en la vía pública, en el que se incluye el piropo, ha sido de 14.257 euros, según consta en la documentación del Instituto Andaluz de la Mujer reflejada en el portal de contratación de la Consejería de Igualdad, donde se menciona a la empresa Poliedricom como adjudicataria del proyecto.

El lema escogido (No seas animal) va acompañado de gráficos con perfiles que relacionan a determinados hombres, por su comportamiento, con especies animales: «El gallito que dice piropos a unos metros de distancia, el cerdo que grita barbaridades, el buitre que está al acecho, el pulpo que se pega cada vez que puede, el búho que no te quita ojo de encima...». También refleja tres mensajes: «Estos comportamientos no son propios de personas»; «Ayúdanos a que la fauna callejera se extinga» y «El acoso callejero es una forma de violencia machista».

La campaña se enmarca en la estrategia contra el acoso callejero desarrollada a iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud, que tiene como objetivo prevenir una forma de violencia machista «socialmente aceptada», que, según la administración autonómica, normaliza el papel de las mujeres como objetos sexuales, y que en algunos contextos deriva en las agresiones y abusos sexuales.

En la presentación de la campaña, el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro, señaló que el acoso callejero es la práctica «machista y sexual más comúnmente aceptada», que favorece la situación de vulnerabilidad sexual de las mujeres. «Se trata de comentarios sexuales explícitos o implícitos que los hombres hacen cotidianamente a las mujeres en las calles, sin ver en ello violencia», entre los que incluyó el piropo.

Hay quien lo ve de otra manera. Así, la diputada no adscrita del Parlamento andaluz, María del Carmen Prieto Bonilla, la define como «paternalista» y reprocha que ofrezca una imagen infantil de la mujer y feroz del hombre. De ahí que la parlamentaria cuestione su utilidad como herramienta para propiciar la igualdad y combatir la violencia machista. Lo que, según expone, le hace plantearse dudas sobre la correcta utilización del dinero público.