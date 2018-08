Reportaje Linares, el paro que no cesa El Instituto Nacional de Estadística sitúa de nuevo a esta población jiennense a la cabeza del desempleo en España, con una tasa del 39 por ciento, lo que explicaría que desde 2011 hayan emigrado 3.000 habitantes en busca de un futuro mejor

Javier López

«Los de Linares nos vamos a tener que ir a Pozuelo en patera». Quien ironiza es un vecino de la ciudad con más paro de España que envidia la prosperidad de la que, según el Instituto Nacional de Estadística, tiene mayor tasa de empleo. Su referencia al cayuco no es casual. En el municipio cunde la sensación de que sólo si se migra es posible salir adelante. Lo que explica el espectacular descenso demográfico de una localidad que ha perdido casi 3.000 habitantes desde el cierre de la factoría de automóviles Santana Motor en 2011.

Linares tiene hoy 58.449 personas registradas en el censo. Un buen porcentaje de ellas forman parte de la población activa, si bien los datos del informe de indicadores urbanos de 2018 resaltan que el 39% de la misma no encuentra trabajo. Y no porque no lo intente, aclara Victoria, de 28 años, que cuenta con una licenciatura en Bellas Artes, un máster en Museología y que concluirá en breve el doctorado en Ciencias de la Educación. Un buen bagaje educativo que no le ha servido, dice, ni para conseguir empleo en unos grandes almacenes.

Antes de recurrir a ellos pidió una oportunidad en lo suyo, pero ni en el museo arqueológico ni en el de Raphael ni en el yacimiento de Cástulo hay una nómina disponible para ella, de manera que ahora trabaja como profesora de arte en la República Checa. Como este contrato dura tan sólo un año retornará previsiblemente a su ciudad, consciente de que no será la misma que dejó atrás. «Parece increíble, pero en los pocos meses que llevo en Chequia han cerrado en Linares muchos comercios que para mí eran emblemáticos: la papelería de toda la vida, la peluquería…».

Paco recuerda otros comercios, igualmente cerrados. Con 55 años, es un superviviente de la edad de plata de Linares (la de oro está relacionada con las minas de plomo), en la que la factoría de automóviles Santana Motor proporcionaba 5.000 empleos directos y miles de indirectos. Entre ellos el de este linarense, que trabajó en una empresa auxiliar hasta poco después de que la Junta de Andalucía oficiara por lo civil la extremaunción de la fábrica en un acto que tuvo menos de funeral que de verbena porque el Gobierno andaluz, con los sindicatos de clase a las palmas, pronosticó que el cierre sería el inicio de una hermosa amistad entre Linares y el pleno empleo.

Siete años después el plan Linares Futuro ha fracasado y la ciudad se asoma al precipicio laboral entre la resignación de algunos y la indignación de muchos. Paco recuerda que la ciudad bulliciosa, llena de comercios atestados de clientes de los ochenta es ahora un municipio en proceso de descomposición, en el que prevalecen los jubilados, los prejubilados y los parados. De la situación, él, que se reconoce votante del PSOE, responsabiliza a las administraciones públicas socialistas, cuyos dirigentes han preferido, a su juicio, salvar su pellejo antes que enriquecer a Linares.

Ante la falta de proyectos, cada linarense busca el porvenir a su manera. Victoria en la República Checa, en tanto que un hermano de Paco, que trabajó en Santana, paga desde 2011 los seguros sociales, aunque no tiene empleo, a fin de percibir una pensión cuando se jubile. La jubilación, aclara, es el único asidero que le queda a esos miles de ciudadanos a los que el Instituto Nacional de Estadística incluye anualmente en su informe.

Para la plataforma Todos a una por Linares el hecho de que este año el porcentaje de paro en la ciudad sea inferior en cuatro puntos al del año pasado se deriva precisamente de la jubilación de bastantes y de la migración de muchos. Por decir esto, el colectivo, que ha organizado dos manifestaciones multitudinarias de protesta, se ha convertido, dice, en una molestia para el PSOE y sus representantes en las administraciones provincial y autonómica.

Denuncia que la estrategia de los gobiernos socialistas de Jaén y Sevilla ha consistido en repetir que la plataforma ofrecía una imagen catastrofista de la ciudad y que sus datos estaban manipulados. El informe oficial, empero, le da la razón, por lo que pone en evidencia, en su opinión, la escasa capacidad de ambas administraciones para resolver los problemas de una sociedad que sufre, según expone, su incompetencia.