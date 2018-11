ECONOMÍA Migajas de trabajo en la Andalucía azotada por el paro Limpiadora a la que le gusten los perros y comercial por 428 euros al mes, entre las ofertas publicadas por la Junta

Javier López

Ninguna oferta procedente de Silicon Valley sobresale en la relación de trabajos que publica el Servicio Andaluz de Empleo. Tampoco Cupertino busca el talento local en la Bética. Lo que descarta que se haya convertido en la California del sur que pronosticó José Rodríguez de la Borbolla cuando presidía la Junta de Andalucía. Por el contrario, las ofertas en la región con tasa de desempleo más elevada de España se caracterizan por la baja cualificación, la pésima retribución y el carácter finito de los contratos.

Ejemplos: en El Ejido se necesita limpiadora, a la que le gusten los perros, para media jornada. En La Puebla de Cazalla ofertan un contrato de 15 días para el montaje de la cabalgata de los Reyes Magos. En Marchena se necesitan trabajadores para el manejo de aves en proceso de vacunación. Y en Melilla ofrecen un paradójico trabajo 3 días a una persona que tenga conocimientos y experiencia en el asesoramiento de la búsqueda de empleo.

Las ofertas relacionadas con la hostelería abundan en la relación publicada por Andalucía Orienta, el organismo que la Junta pone a disposición de los demandantes de empleo de una de las comunidades con más paro de España para que sepan qué hay de lo suyo, que es siempre poco si quien busca nómina cuenta con un currículo vinculado al estudio: apenas hay ofertas para técnicos superiores. Salvo que éstos acepten trabajar a cambio de un sueldo escaso en trabajos ajenos a su formación.

Así, en Jaén ofrecen un puesto de camarero a cambio de 600 euros brutos al mes. El contrato a tiempo parcial estipula un horario rotatorio: de 8 a 12 o de 17 a 21 horas. En Sevilla se necesitan peluqueros con conocimientos de estética con una experiencia mínima de 3 años. La jornada es de 7 horas, de martes a sábado, y el sueldo de 750 euros. Los interesados deben inscribirse en la oficina virtual del Servicio Andaluz de Empleo.

En Albodón, municipio de Granada, pagan 386 euros al mes a cambio de trabajar de 9 a 13 horas un par de días a la semana. Aunque parece un sueldo bajo, la empresa desembolsa 12 euros por hora, que es más que lo que se ofrece en un municipio de Jaén por un puesto de trabajador social para desarrollar programas de intervención para familias economícamente desfavorecidas que tenga menores a su cargo. Por 80 horas semanales el sueldo es de 785,27 euros. A casi 10 la hora.

Poco más de la mitad (5,35 euros) desembolsará una empresa en Almería a los seleccionados para para la comercialización de servicios de internet y telefonía móvil. Los elegidos trabajarán de lunes a viernes, 40 euros semanales, a cambio de 428 euros brutos más variables. Y no por un trabajo de oficina. La empresa les advierte de que deberán vender a puerta fría (casa por casa) en zonas concretas por códigos postales.

Además del bajo sueldo, la temporalidad es otra constante. En Huelva precisan contratar para la campaña de Navidad a un dependiente para un comercio de artículos de joyería. Durante un mes deberá trabajar de lunes a domingo. La persona afortunada, al que piden experiencia mínima de 3 meses en ventas y habilidades comerciales, librará sólo los días festivos. Las mismas condiciones ofrecen a dos dependientes para un mercado navideño de Puerto Banús, en Marbella, con el añadido de que deben hablar inglés. Yes, we can.

Las personas fuertes parten con cierta ventaja para cubrir determinados puestos. Así, en Jaén se precisa un peón de carga de palés en fábrica de producción. El contrato de sustitución por enfermedad es a jornada completa. De 8 a 16 horas. A cambio recibirá un sueldo de 825 euros. El requisito que le piden es que tenga una buena forma física para la carga y descarga de sacos y para el manejo de la carretilla elevadora.

Los guapos también lo tienen más fácil. En Andújar una empresa valora la buena presencia y el trato correcto a la clientela para un trabajo de camarero a jornada completa. También se requiere un aspecto físico aceptable, además de formalidad y puntualidad, para cubrir 5 puestos de chóferes de vehículos de alquiler con conductor en Sevilla. A los que la empresa ofrece sueldo más comisión y alta en la Seguridad Social.

La relación del servicio Andalucía Orienta de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta incluye también ofertas mejor retribuidas. Así, en Granada pagarán 1.050 euros más incentivos a los 4 profesores de esquí que sean seleccionados, quienes trabajarán en Sierra Nevada en jornadas de 9 a 17 horas. Y en Sevilla ofrecen 1.943,43 euros a un albañil de primera, siempre que tenga el certificado de escolaridad. Otra empresa desembolsará 1.852,35 euros al ayudante de herrero escogido para cubrir una baja temporal.