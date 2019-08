SOCIEDAD Muere Alfonso Sánchez Herrera, el alcalde más carimástico de Jaén El Ayuntamiento decreta 2 días de luto, arría las banderas y suspende los actos oficiales

«Don Javier, don Gabino, Dios les bendiga», dijo una ciudadana a los dirigentes populares Arenas y Puche en un paseo electoral del PP enmarcado en la campaña de las municipales de 1995. Con ellos iba el candidato a la alcaldía de Jaén, Alfonso Sánchez Herrera, quien aludió con sorna a su exclusión de la bendición de la simpatizante: «Eso, y a los demás que nos den por saco».

Alfonso Sánchez Herrera, que ha fallecido hoy a causa de un cáncer, ha sido el alcalde más carismático de la ciudad desde la recuperación de la democracia. Su sentido del humor (decía que no bebía agua porque, puesto que pudría la madera, qué no haría con los cuerpos) no tenía el carácter defensivo de quienes lo utilizan para soportar la realidad, sino, muy al contrario, era una prolongación de su carácter vitalista.

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado 2 días de luto oficial en señal de duelo por el fallecimiento de un político forjado en el tuteo que desempeñó el cargo de alcalde en mandatos intermitentes. Fue la primera autoridad de la ciudad desde 1989 hasta 1991, año en el que una coalición del PSOE y de IU le desbancó de la alcaldía, a la que retornó con mayoría absoluta desde 1995 a 1999.

El consistorio, que ha ordenado arriar las banderas y ha suspendido los actos oficiales en los que participe la corporación municipal, le ha definido como una gran persona, querida y respetada. Y tras expresar el cariño del pueblo de Jaén a su familia y amigos ha pronosticado que su recuerdo perdurará para siempre.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha trasladado su pésame a sus seres queridos en nombre de la corporación y de la ciudad de Jaén, en donde queda el recuerdo de su paso por el Ayuntamiento «Alfonso Sánchez Herrera ha sido una persona querida, valorada y reconocida en nuestra ciudad», ha manifestado Millán, quien ha destacado además su especial cercanía.

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular ha lamentado el fallecimiento del exalcalde de Jaén, al que se ha referido como «todo un referente para la capital» y como una persona que ha querido a la ciudad «con toda su alma». En este sentido, el portavoz popular, Javier Márquez, ha destacado su bondad, entrega y amor y ha asegurado que Sánchez Herrera «es y será, por siempre, el alcalde de Jaén».