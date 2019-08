TELEVISIÓN PÚBLICA El PP acusa al Ayuntamiento de ponerse «del lado del delincuente» que ha incendiado Onda Jaén Javier Márquez pide al equipo de gobierno que investigue en lugar de plantear el despido de la plantilla

El portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de Jaén y exregidor de la ciudad, Javier Márquez, ha denunciado hoy que tras el incendio intencionado de la radiotelevisión pública el equipo de gobierno «se ha puesto del lado del delincuente y no de la plantilla». Para argumentar su acusación, ha aclarado que si prospera el expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que prepara el consistorio el delincuente habrá conseguido el doble propósito que, a su juicio, buscaba: el despido de los trabajadores y la supresión de un servicio público.

El dirigente popular ha pedido al equipo de gobierno que investigue el delito en lugar de aprovechar el incendio para despedir a la plantilla. Si lo hace, ha añadido, descubrirá previsiblemente al responsable del siniestro, lo que, a su juicio, no entrañará dificultad, dado que, según ha expuesto, quien prendió fuego a las instalaciones accedió a ellas con la llave y sabía exactamente donde tenía que prender las llamas para calcinar la cámara de seguridad.

«No hay muchas personas que sepan dónde estaban las llaves y dónde la cámara de seguridad. En Jaén se cuentan con los dedos de una mano», ha dicho el exalcalde, quien ha lamentado que el equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos, en lugar de centrarse en detener al responsable, haya aprovechado el incendio de la radiotelevisión pública para preparar un ERTE. Lo que, a su juicio, implica tener más consideración al verdugo que a la víctima.

Respecto al ERTE, el portavoz popular ha utilizado los términos “increíble e inaceptable” para calificar la decisión del equipo de gobierno de despedir temporalmente a la plantilla, medida que, a su juicio, no es posible aplicar en el marco de la actual legislación laboral. En este punto, ha recordado que el estatuto de los trabajadores no contempla esta posibilidad en la función pública. Sí, en cambio, el expediente de extinción de empleo, pero siempre que se aplique al conjunto de los trabajadores municipales que no son funcionarios de carrera.

Además, Márquez ha añadido que desde hace 4 años los 45 empleados de Onda Jaén no están adscritos a una sociedad pública, sino al propio Ayuntamiento de Jaén, que es su patrono, argumento que blande también el sindicato CC OO, cuyo secretario provincial, Francisco Cantero, ha calificado de ilegal el ERTE que plantea el equipo de gobierno y ha anunciado que presentará alegaciones para impedir su aprobación.