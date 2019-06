Resultados Elecciones Municipales en Jaén 2019 El PP descarta apoyar una moción de censura para desbancar al alcalde socialista de Jaén El portavoz popular dice que los problemas de Ciudadanos con Julio Millán «no son cosa» de su partido

La advertencia de Ciudadanos al PSOE de que romperá el pacto de gobierno del Ayuntamiento de Jaén por el incumplimiento del acuerdo sobre el reparto de concejalías deja abierta la puerta, sin se consuma, a una moción de censura auspiciada por las tres fuerzas conservadoras con representación en el consistorio. Sin embargo, el PP ha cerrado esta posibilidad al anunciar su portavoz, Javier Márquez, que no apoyará dicha fórmula para desbancar al alcalde socialista, Julio Millán, elegido el pasado 15 de junio.

El portavoz popular, exalcalde de Jaén, ha aclarado a la formación liberal que no tiene intención de «entrar en el juego que pretende para seguir mercadeando con la ciudad». Márquez ha especificado que «los problemas de Ciudadanos con el alcalde no son cosa del PP». Al respecto, ha recordado a la formación liderada en el Ayuntamiento por María Cantos que ha sido ella la que ha puesto a Julio Millán al frente de la alcaldía «y son ellos los que ahora tienen que asumir esta situación».

«No apoyaremos ninguna moción de censura que tenga como objetivo el mercadear con sillones y menos aún por los berrinches de Ciudadanos. PSOE y Ciudadanos dijeron haber llegado a un acuerdo programático y ahora parece ser que no es así», ha explicado el dirigente popular, quien ha aclarado que su grupo no participará «en el circo de desgobierno que quiere Ciudadanos para la ciudad». «No vamos a entrar en esta forma de frivolidad con la ciudad que busca Ciudadanos», ha remachado.

El Grupo Popular Municipal ha instado a Ciudadanos «a que no hablen en nombre del PP porque no vamos a apoyar una posible moción de censura porque no le den concejalías. Lo más importante es la ciudad de Jaén y los intereses de los jiennenses, y no vamos a entrar en los vaivenes de los concejales de Ciudadanos».

«Si Ciudadanos no está de acuerdo con lo que negocia o deja de negociar con el PSOE, a quien hace tres días apoyó para tener la alcaldía, lo que tiene que hacer es irse a la oposición, porque desde el PP no vamos a ser partícipes del quién da más”, ha concluido.