Todos a una por Linares denuncia una «desorbitada» subida de sueldo de dos tenientes de alcalde

La plataforma Todos a una por Linares denuncia que una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo equipo de gobierno de la ciudad ha sido la de equiparar la retribución de los dos tenientes de alcalde con la del regidor. Esto supone sendas subidas salariales de 24.000 y 14.000 euros al año, según el colectivo, contrario a que se eleven en esta cuantía los sueldos de los concejales en un municipio que, a su juicio, requiere que el dinero se gaste en inversiones.

Linares, la ciudad de España con mayor tasa de paro, se encuentra en una situación socioeconómica inadecuada para asimilar estas «desorbitadas subidas salariales», en opinión de la plataforma, que ha recordado que como colectivo reclama desde hace años un cambio en las políticas locales, autonómicas y nacionales, a la vez que denuncia hechos perjudiciales para el municipio, como este incremento de sueldo, medida cuya ética ha cuestionado.

El resultado de las elecciones municipales propició un cambio de gobierno en la ciudad, regida durante casi 20 años consecutivos por el PSOE. El nuevo alcalde es Raúl Caro, de Ciudadanos, al que apoyan el PP y CILU, cuyos respectivos portavoces, Ángeles Isac y Javier Bris, son segunda y primer teniente de alcalde, respectivamente. Y, en consecuencia, los beneficiarios de la subida de sueldo que ha denunciado la plataforma.

«No podemos consentir que mientras muchos de nuestros ciudadanos carecen de ingresos o no llegan a final de mes, sus representantes se apliquen esta desmesurada subida salarial. No nos sirve la excusa de que no va a suponer un aumento del gasto municipal, faltaría más, es una subida salarial obscena y punto», ha manifestado el colectivo, para el que los recortes en otras partidas que se lleven a cabo deben de repercutir en las cuentas municipales y no en las de los concejales.

El colectivo ha resaltado la posibilidad de que el incremento del salario forme parte de las «nuevas políticas» que el equipo de gobierno ha anunciado que aplicará en la ciudad. Si es así, ha advertido de que se opondrá «con la misma contundencia que hemos demostrado en otras ocasiones». Con todo, da un plazo a los gestores del consistorio supeditado a la eficacia: «Esperamos resultados, ya que, sin saber los que serán capaces de llegar a realizar, si sabemos lo que nos va a costar».